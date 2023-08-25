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【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標　明年6月見18500點 　距離現時僅約500點升幅

股市 11:46 2023/08/25

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【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標　明年6月見18500點 　大致與現水平持平

由於中國今、明年增長的預測下降，摩根士丹利再次下調中國和香港主要股指的目標，這是3個月內的第二次。該行將恒生指數明年6月的基本情境目標由21500點下調至18500點，國企指數目標由7320點下調至6450點。這與目前恒指處18000點水平，僅約有500點升幅。

該行郭強盛團隊表示，由於中國房地產行業問題、地方政府融資工具、通貨緊縮和刺激措施延遲，盈利的壓力加大，2023年盈利預期大幅降低和估值乘數的假設較低共同導致該銀行下調目標。

該行同時又將滬深300指數明年6月的基本目標由4620點下調至4000點。

大摩本月初將中國股票評級下調至「與大市同步」，並指投資者應利用政府的刺激經濟承諾引發的反彈先行獲利，又調低中國今、明兩年經濟增長的預測至4.7%和4.2%。

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編輯：姚卓然

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