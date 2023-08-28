【異動股】星空華文午後挫近40%　公司：支持浙江衛視停播《中國好聲音》、積極配合調查

▲ 《中國好聲音》暫停播出 星空華文股價再度急跌

樂壇天后李玟（Coco）逝世後錄音曝光，令《中國好聲音》母企星空華文 （06698） 股價數日内幾近腰斬。星空華文 （06698） 仍未止跌，繼上周五挫近18%後，股價愈跌愈多，午後更跌38.9%，報33.35元，成交額達1.8億元，7個交易日累瀉約73%。

上周浙江衛視公布，「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」

另外，星空華文上周五晚亦發布公告，全力支持浙江衛視的該決定及行動。公司及該綜藝節目的相關製作團隊成員將積極配合並提供一切必要協助，以方便調查。公司期待相關部門盡快根據事實和調查得出結果。

公司表示，將持續監控及評估上述事件對公司業務營運及財務狀況的影響，並將根據上市規則適時以公告方式向公司股東及潛在投資者提供最新資料。

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記者：伍鍵文