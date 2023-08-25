【會計監管】會財局行政總裁馬力10月任滿離開

▲ 【會計監管】會財局行政總裁馬力（右二）10月任滿離開

會計及財務匯報局公布，行政總裁馬力（Marek Grabowski）將於 2023年10月11日完成三年任期後卸任。政府今天公布已展開招聘，物色繼任人選。馬力2020年加入會財局前身—財務匯報局，此前曾在英國同類會計監管機構任職。

在馬力加入前，財匯局行政總裁一職懸空長達約18個月。前一任財匯局行政總裁衛皓民（Paul F Winkelmann）在局內，同樣任職3年後離開。

會財局主席黃天祐，代表會財局衷心感謝馬力克盡己任服務。 在任期間，他監督會財局轉化為香港的獨立監管機構，不僅監管上市實體核數師，亦監管會計業界。會財局在此重要期間，不斷壯大發展。會財局祝願馬力先生前程錦繡。

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編輯：麥德銘