▲ 【人民幣匯價】人行據報籲內銀減少「債券通」投資 遏人民幣流向香港 債券通鮮有發布南向數據

人民幣年內匯價轉弱，路透社最新引述兩名匿名消息人士指，中國人民銀行要求部分內銀減少通過「債券通」對外投資。報道指，人行最新指示似乎旨在控制人民幣流入香港，從而確保境外市場上人民幣供應較少，令離岸人民幣融資成本較高，以壓抑人民幣空倉。

債券通「北向通」2017年開通，「南向通」於2021年9月開通，讓內地機構投資者可購買在香港交易的債券。據金管局資料，「南向通」的每日投資額度為200億元等值人民幣，年度總額度為5000億元等值人民幣。

另外，與其他互聯互通機制相似，債向通以閉環形式操作，即境外資金不能從機制將投資債券資金轉向其他內地境內資產，境內機構亦然。

人民銀行未有回應路透社查詢。

離岸人民幣兌美元匯價最新報7.2860，在岸人民幣匯價則報7.2837，較月內低位7.34水平稍為轉強。兌港元方面，每百港元最新兌92.82元人民幣。

南向通開通快兩年 債券通公司較少披露相關數據

債券通公司甚少披露南向通數據，公司網站最新發布的7月運行報告，只提及北向通交易狀況。據一般市場理解，因應內地債市規模明顯大於香港債市，資金主要是以債券通「北向通」買賣境內債券，南向通活動相對較少。

港交所 （00388） 月中公布業績時稱，債券通北向通上半年平均每日成交金額按年增25%至389億元人民幣，創出新高，但未有交代南向通數據。

財政司司長陳茂波7月曾稱，境外機構通過債券通持有內地債券的總規模逾3.1萬億元人民幣，同樣未提及南向數據。

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編輯：麥德銘