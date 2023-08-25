【AI競賽】南韓Naver推自家ChatGPT「CLOVA X」　暫僅支援英、韓兩語

OpenAI去年推出ChatGPT後在全球熱潮，全球各大廠商都紛紛加入戰團，為求爭奪一席位。南韓網路巨頭Naver昨（24日）就宣布， 推出自家大型語言模型HyperClova X，同時提供如ChatGPT般的聊天機械人「CLOVA X」以及生成式AI搜尋引擎「Cue」服務。

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有「韓國Google」之稱的Naver，一直積極尋找方法保住其在韓國市場的地位，所以在生成式AI熱潮爆發後，就已不斷對外暗示將會致力開發AI領域。而終在近日，Naver就正式宣布推出自家大型語言模型HyperClova X，而且將應用於聊天機械人CLOVA X和搜尋引擎Cue服務中。

Naver指出，HyperClova X可以為廣告商和用戶改善搜尋體驗，而Clova X則能夠摘要文件和進行語言翻譯，提升工作生產力，目前已開始進行Beta測試，不過僅支援英語和韓語。至於Cue則會在9月開始融合至Naver原本的搜尋引擎中。

Naver子公司Naver Cloud行政總裁Kim Yuwon接受外媒訪問時也透露，正在開發CLOVA X多模態語言模型，主要用作分析和生成圖像、影像和聲音，並會在近期推出。他另指出，正積極改善模型的能力，以便更能了解和回應使用者的需要。

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責任編輯：曾曉汶

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