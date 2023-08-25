特朗普就大選案自首大頭相曝光 強調自己沒做錯事

美國前總統特朗普（Donald Trump）就被控意圖推翻2020年大選結果一案，周四（24日）到佐治亞州亞特蘭大監獄自首。特朗普按程序於監獄拍攝大頭相，離開時強調自己沒有做錯事，被人出於政治動機起訴。

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77歲的特朗普被控偽造文書及敲詐勒索等13項罪名，為首名面臨刑事訴訟的美國前總統。他早前被控3宗刑事案，都無需在出庭時提交照片，因此今次為首次拍攝大頭相。

特朗普當晚7點34分（本港翌日早上7點34分）抵達亞特蘭大的富爾頓縣（Fulton County），有數十名特朗普支持者聚集在外，包括佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）

監獄紀錄顯示，特朗普的照片編號為P01135809。特朗普在相中神情肅穆，並怒視鏡頭。

有支持者大讚特朗普的大頭相，會比達芬奇創作的《蒙娜麗莎》更受歡迎，更希望將照片印在T恤上。

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特朗普同意繳交20萬美元（約156萬港元）保釋金，並不得他騷擾該案證人或被告。他在監獄逗留約20分鐘，就返回其位於新澤西州的高爾夫球俱樂部。

特朗普登機折返前，重申人人都知道他沒有做錯，他與其他人面臨起訴是出於政治動機。

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責任編輯：鄭錦玲