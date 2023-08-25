普京悼普里戈任 批曾犯重大錯誤 斷指助認屍

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）遇難後，總統普京（Vladimir Putin）首度開腔悼念，指對方十分有才能但曾犯下重大錯誤。據悉，空難死者中其中一人有斷指，被認為屍體正是普里戈任。

普里戈任墜機身亡 拜登不感意外 【下一頁】

普京周四（24日）發表電視講話時，表示初步數據顯示空難死者中包括瓦格納人員，公開向普里戈任及機上其他遇難者的家人致哀。

普京繼而把話題帶至普里戈任，稱與對方早於1990年代初相識，形容他是一個擁有複雜人生的人。普京亦大讚普里戈任有才能，取得重要成就，但指對方在人生中曾經犯下嚴重錯誤。

現時空難成因未明，但有美國官員透露，認為可能是機上有爆炸物導致。俄媒引述遇難空姐Kristina Raspopova在社交平台發文，指客機起飛前被臨時要求維修，猜測當時被人安放炸彈。

梅德韋傑夫警告 俄或吞併格魯吉亞兩分離地區 【下一頁】

另有美方官員指出，華府正研究事發原因，包括地對空導彈襲擊。有親瓦格納媒體揣測俄國防空部隊所為，美國防部指暫未有資訊指向導彈擊落客機。

社交平台Telegram中的俄羅斯頻道VChK-OGPU聲稱，普里戈任的屍體證實已被送往停屍間，證據為屍體上的斷指。據悉，普里戈任左手無手指的傷勢是在他被流放期間產生。

同時，VChK-OGPU稱根據屍體上的紋身，確認機上其中一名死者為瓦格納「二把手」﹑高層指揮官之一的Dmitry Utkin。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培