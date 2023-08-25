【迪士尼迷注意】Samsung慶祝迪士尼100週年　推特別版The Frame電視

為慶祝盛大的迪士尼（Disney）100周年，迪士尼自年初便不斷和各品牌合作推出紀念周邊和產品。而是次就輪到南韓科技巨頭三星（Samsung），Samsung今（25日）宣布，將推出限量特別版、配有迪士尼標誌性的米奇老鼠設計的The Frame電視。

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Samsung電子副總裁Cheolgi Kim表示，為慶祝迪士尼100週年紀念日，很高興能推出這款獨一無二的The Frame電視。據悉，這款特別版電視共有55寸、65寸和75寸三種尺寸選擇，而每部電視都配有獨特的Samsung x Disney100 LOGO邊框， 以及設有米奇老鼠主題遙控器。

另外，電視原生也配備了100 張以迪士尼IP為主題的藝術作品，包含華特迪士尼動畫工作室、彼思動畫製作室、漫威等內容，用家可直接在Samsung藝術商店下載。

惟目前迪士尼100週年特別版The Frame，僅會在美國、歐洲、韓國和拉丁美洲發售，售價為1,699美元（約1.3萬港元）起。

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責任編輯：曾曉汶

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