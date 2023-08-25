【AI競賽】Meta AI編程工具Code Llama面世　研究及商業領域免費可用

▲ Meta宣布推出編程代碼生成模型「Code Llama」，為開發人員提供實時的自動生成代碼。

Meta近日不斷砸重本，積極拓展生成式人工智能（AI）領域，硬撼OpenAI和Google。繼AI 翻譯模型SeamlessM4T、音樂人聲模型AudioCraft 以及Llama 2模型後，今（25日）再宣布推出編程代碼生成模型「Code Llama」，為開發人員編寫代碼時，提供實時的自動生成代碼。

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Meta指出，Code Llama與GitHub Copilot一樣，可以直接用自然語言輸入，生成對應的程式碼，支援語言包含：Python、C++、Java、PHP、 Typescript、C# 和 Bash等。而 Code Llama與Llama 2用的是同一組資料庫，但就特別針對編程部分進行強化訓練。

使用方式和Llama 2一樣，登記後，選擇同意不將Llama 2用於惡意或不法行為，便可以免費用於研究和商業領域。但值得一提的是，如果是用於每月活躍用戶數超過7億的平台上，就會需要額外申請。

是次Meta共發布70億、130億及340億組三種參數不同的Code Llama，分別滿足不同的服務和運算時間。Meta另強調，就算是70億、130億模型，也支援中間填充（FIM）功能。

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責任編輯：曾曉汶

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