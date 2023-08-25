  • 30°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI競賽】Meta AI編程工具Code Llama面世　研究及商業領域免費可用

科技 10:32 2023/08/25

分享：

分享：

Meta宣布推出編程代碼生成模型「Code Llama」，為開發人員提供實時的自動生成代碼。

Meta近日不斷砸重本，積極拓展生成式人工智能（AI）領域，硬撼OpenAI和Google。繼AI 翻譯模型SeamlessM4T、音樂人聲模型AudioCraft 以及Llama 2模型後，今（25日）再宣布推出編程代碼生成模型「Code Llama」，為開發人員編寫代碼時，提供實時的自動生成代碼。

【AI競賽】Meta發布全新AI模型SeamlessM4T　可即時轉換文字或語音

【超美趕歐】英國擬購5千GPU　備戰國家級AI研究

Meta指出，Code Llama與GitHub Copilot一樣，可以直接用自然語言輸入，生成對應的程式碼，支援語言包含：Python、C++、Java、PHP、 Typescript、C# 和 Bash等。而 Code Llama與Llama 2用的是同一組資料庫，但就特別針對編程部分進行強化訓練。

使用方式和Llama 2一樣，登記後，選擇同意不將Llama 2用於惡意或不法行為，便可以免費用於研究和商業領域。但值得一提的是，如果是用於每月活躍用戶數超過7億的平台上，就會需要額外申請。

是次Meta共發布70億、130億及340億組三種參數不同的Code Llama，分別滿足不同的服務和運算時間。Meta另強調，就算是70億、130億模型，也支援中間填充（FIM）功能。

【AI潛力】全球最大單一股票投資者NBIM　籲企業藉AI增利潤

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】黑客攻擊手法再升級　藉ChatGPT等AI聊天工具於通訊軟件作詐騙
2023/08/24
【網絡安全】黑客攻擊手法再升級　藉ChatGPT等AI聊天工具於通訊軟件作詐騙
【生成式AI】GPT-3.5 Turbo添加微調功能　用戶可客製化模型
2023/08/23
【生成式AI】GPT-3.5 Turbo添加微調功能　用戶可客製化模型
【AI爭議】聯合國：生成式AI不可能取代人類　惟文職工種存危
2023/08/22
【AI爭議】聯合國：生成式AI不可能取代人類　惟文職工種存危
【AI版權】AI生成作品申請版權遭拒　美法庭：非人創作　不受版權法保護
2023/08/21
【AI版權】AI生成作品申請版權遭拒　美法庭：非人創作　不受版權法保護

你可能感興趣

【網絡安全】黑客攻擊手法再升級　藉ChatGPT等AI聊天工具於通訊軟件作詐騙
14:07 2023/08/24
【網絡安全】黑客攻擊手法再升級　藉ChatGPT等AI聊天工具於通訊軟件作詐騙
【生成式AI】GPT-3.5 Turbo添加微調功能　用戶可客製化模型
18:07 2023/08/23
【生成式AI】GPT-3.5 Turbo添加微調功能　用戶可客製化模型
【AI爭議】聯合國：生成式AI不可能取代人類　惟文職工種存危
18:15 2023/08/22
【AI爭議】聯合國：生成式AI不可能取代人類　惟文職工種存危
人工智能 網絡保安 網購平台 手機Apps 移動裝置 Meta 社交平台 科技產品 品牌 服務

下一篇文章

【綠色科技】人工智能引領綠色未來　平衡能源效益與創新需求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款