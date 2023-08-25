▲ 【BRICS】金磚峰會宣言：研究本幣合作、支付工具和平台 明年俄羅斯會晤前交報告

金磚國家於南非舉行峰會，由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非（BRICS）金磚五國發起《金磚國家領導人第十五次會晤約翰內斯堡宣言》，共涉94條，包括提及責成財長、央行行長們研究金磚國家本幣合作、支付工具和平台，於下次領導人會晤前提交報告。

俄羅斯擔任2024年金磚國家主席國並在喀山舉辦金磚國家領導人第十六次會晤。今次峰會邀請阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋6國加入成金磚國家正式會員，於2024年1月生效。

宣言主要包括加強包容性多邊主義、營造和平與發展的環境、促進彼此增長、推動可持續發展、深化人文交流、機制建設章節。

在國際環節，宣言提及，鼓勵金磚國家進一步合作，加強供應鏈和支付系統的互聯互通，推進貿易投資流動，期待金磚國家支付工作組（BPTF）關於在金磚國家推進《二十國集團完善跨境支付路線圖》有關要素的報告。宣言強調，鼓勵金磚國家同其貿易夥伴在開展國際貿易和金融交易時使用本幣的重要性，還鼓勵加強金磚國家間代理銀行網絡，促進本幣結算。

宣言全文

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編輯：麥德銘