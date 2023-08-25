理大獲香港航天科技集團支持 推動衛星導航及衛星通訊領域的發展及創新

▲ 理大舉行儀式感謝香港航天的支持，出席嘉賓包括理大常務及學務副校長黃永德教授（左三）、香港航天非執行董事葉中賢博士（右三）、理大行政副校長盧麗華博士（左二）、香港航天副總裁兼技術總監胡明遠博士（右二）、理大副校長（研究及創新）趙汝恒教授（左一）及協理副校長（內地研究拓展）董澄教授（右一）。

香港理工大學（理大）與香港航天科技集團（香港航天）上月簽署合作備忘錄，致力探討衛星導航通訊、衛星遙感及載荷研製上的合作機會，並加強雙方在產學研方面的交流。在此合作架構下，香港航天向理大提供香港及大灣區的常規光學遙感與合成孔徑雷達觀測數據，以及近地軌道衛星載荷空間、載荷測試以及近地軌道衛星測控服務，用於理大進行相關研究及教育，以促進智慧城市、城市空中交通等先進概念和技術的發展。香港航天亦慷慨將一顆多光譜光學遙感衛星的命名權贈予理大，預計於2024年發射。

▲ 香港航天慷慨將一顆多光譜光學遙感衛星的命名權贈予理大。雙方代表：理大副校長（研究及創新）趙汝恒教授（左）及香港航天科技集團副總裁兼技術總監胡明遠博士（右）。

理大特此於昨日（8 月23日）舉行感謝儀式，出席嘉賓包括理大常務及學務副校長黃永德教授、行政副校長盧麗華博士、副校長（研究及創新）趙汝恒教授、協理副校長（內地研究拓展）董澄教授、香港航天科技集團非執行董事葉中賢博士、副總裁兼技術總監胡明遠博士，及來自理大土地測量及地理資訊學系與航空及民航工程學系等一眾涉獵衛星應用、測控、遙感數據分析，以及大數據人工智能分析跨學科專家。

▲ 行政副校長盧麗華博士指理大團隊將繼續在教育及科研領域上精益求精，培育更多航天專業人才，貢獻國家。

行政副校長盧麗華博士指：「作為香港唯一一所參與國家太空探測項目的院校，理大在航天科技及衛星導航等方面擁有豐富的技術研發經驗。理大很高興能與香港航天科技集團攜手並肩，締結更長遠和全面的合作夥伴關係。香港航天的支持，定能鼓勵理大團隊在教育及科研領域上精益求精，培育更多航天專業人才，以科研創新回應社會需要，貢獻國家。」

▲ 葉中賢博士指香港航天期望透過與理大合作，為香港新工業及航天科技發展方面培育更多相關的人才。

葉中賢博士表示：「本集團很高興能與香港理工大學展開進一步的合作關係，透過合作，可以為香港新工業及航天科技發展方面培育更多相關的人才。展望於未來的長期合作中，藉助香港理工大學廣泛的科研人才培訓及專家顧問團隊，繼續有效地完善人才供應鏈和產品設計及質量，從而推動本港於未來產業的轉型及升級。」

理大多年來致力進行遙感相關的研究，高分辨率光學遙感衛星可協助眾多與多光譜特徵相關的遙感研究項目，包括碳中和研究、樹木健康監測、土地覆蓋分類、海水水質監測、城市地表特性研究等，以推動智慧城市的發展。

預計於明年發射的多光譜光學遙感衛星將能提供更多頻密及高分辨率的遙感數據，推進與環境相關的研究及應用。理大團隊亦正研究利用香港航天的金紫荊星座低軌衛星實現導航增強服務，在未來的低軌衛星中搭載所開發的導航有效載荷。

(特約)