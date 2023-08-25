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【美國大選】特朗普就干預大選投案　怒目拍下疑犯相　兩年來首重返Twitter

宏觀解讀 09:47 2023/08/25

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【美國大選】特朗普就干預大選投案　怒目拍下疑犯相

美國前總統特朗普（Donald Trump）一如預告，前往佐治亞州亞特蘭大巿，就被控試圖干預並推翻2020年總統選舉結果自首。根據富爾頓縣監獄發布記錄，特朗普被發出犯人編號是P01135809﹐在監獄打指紋及拍攝照片，相片中特朗普怒視著鏡頭。

特朗普獲准20萬美元保釋，在逗留約20分鐘後便離開，乘坐私人飛機返回新澤西州。他在離開前重申，有關檢控出於政治動機，指他並沒有做錯事。

在這裡發生的是一場司法悲劇。我沒有做錯任何事情，每個人都知道。

這並非特朗普首次涉及刑事案，但他在以往三宗刑事案件﹐都不需要拍攝嫌疑犯照片。不過，今次案件令現年77歲的特朗普，成為第一位面臨刑事指控的前美國總統。

分析料激發支持者立場　特朗普兩年來首發Twitter帖文

特朗普有意明年再次參選美國總統，有分析料，特朗普投案反而可激發其支持者立場。據外電報道，特朗普投案時，場外有數十名支持者揮舞著特朗普的旗幟和美國國旗。

特朗普也利用最新疑犯相片，2021年1月以來，首次發布Twitter（現稱「X」）帖文，並指自己絕不投降。

在佐治亞州，特朗普被控13項罪名，包括敲詐勒索。他否認控罪。檢察官要求將審訊日期定於10月23日。

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