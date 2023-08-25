  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貼現窗】銀行不惜借入5.75厘金管局貼現窗隔夜資金　原因同滙豐「死機」有關？

宏觀解讀 18:38 2023/08/25

分享：

分享：

【貼現窗】金管局貼現窗投放39.5億、創2021年以來新高　基本利率遠高於隔夜HIBOR

據金管局公布資料，金管局於周四（8月24日）通過貼現窗口操作投放39.53億港元流動性，較7月17日打風日貼現窗投入38.9億元更多，也是創出2021年以來最高。

本月至今，港元銀行同業拆息（HIBOR）反覆回落，昨日隔夜HIBOR僅2.35厘，與貼現窗基本利率5.75厘，相差約3.4厘，但依然有銀行未從同業拆借，改向金管局尋求額外流動性。市傳原因與滙豐的與同業交收資金的系統疑「死機」，有與滙豐做拆借資金交易的銀行因此未能獲得資金，而轉而向金管局貼現窗借隔夜錢。

滙豐發言人回覆本報查詢時未有否認上述市場傳聞，該行發言人指，由於昨日一度出現系統故障，影響到部分客戶的支付交易，而服務在昨晚已回復正常，滙豐將繼續支援受影響客戶。

本報向金管局查詢，正候回覆。

「貼現窗」是金管局向銀行提供短期流動資金的方式，當銀行在日終結算時，若發現流動資金不足，可利用持有的外匯基金票據或債券抵押，向金管局借取隔夜流動資金。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】官媒重提「房住不炒」　今年多少場中央關鍵會議有提？

相關文章

【貼現窗】金管局貼現窗再投放8.29億元　十日內兩度投放流動性

【貼現窗】金管局貼現窗投放38.9億　創2021年來最高　原來和昨日打風有關？

【貼現窗】渣打傳向貼現窗借逾31億　金管局：港元市場運作暢順、貼現窗使用未見異常

記者：麥德銘、胡學能

開啟hket App，閱讀全文
銀行 拆息 香港金融管理局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜華潤系】華潤燃氣半年多賺16%　中期息維持15仙

下一篇文章

【業績｜新能源車】零跑汽車半年淨虧損收窄至約23億人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【中國經濟】瑞銀降內地第3季GDP增長預測至4.1%　房地產下行幅度或預期更深、持續時間更長
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款