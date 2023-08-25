【貼現窗】銀行不惜借入5.75厘金管局貼現窗隔夜資金　原因同滙豐「死機」有關？

▲ 【貼現窗】金管局貼現窗投放39.5億、創2021年以來新高 基本利率遠高於隔夜HIBOR

據金管局公布資料，金管局於周四（8月24日）通過貼現窗口操作投放39.53億港元流動性，較7月17日打風日貼現窗投入38.9億元更多，也是創出2021年以來最高。

本月至今，港元銀行同業拆息（HIBOR）反覆回落，昨日隔夜HIBOR僅2.35厘，與貼現窗基本利率5.75厘，相差約3.4厘，但依然有銀行未從同業拆借，改向金管局尋求額外流動性。市傳原因與滙豐的與同業交收資金的系統疑「死機」，有與滙豐做拆借資金交易的銀行因此未能獲得資金，而轉而向金管局貼現窗借隔夜錢。

滙豐發言人回覆本報查詢時未有否認上述市場傳聞，該行發言人指，由於昨日一度出現系統故障，影響到部分客戶的支付交易，而服務在昨晚已回復正常，滙豐將繼續支援受影響客戶。

本報向金管局查詢，正候回覆。

「貼現窗」是金管局向銀行提供短期流動資金的方式，當銀行在日終結算時，若發現流動資金不足，可利用持有的外匯基金票據或債券抵押，向金管局借取隔夜流動資金。

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記者：麥德銘、胡學能