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【港股市況】恒指跌160點萬八關爭持　美團網易績後齊挫逾5%　新奧能源插18%　碧桂園孖寶升逾6%（不斷更新）

股市 11:54 2023/08/25

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美股昨晚向下，拖累恒指低開174點，報18037點，力守萬八關。市場聚焦業績股，美團 （03690） 和網易 （09999） 績後插3%和5%，而新奧能源 （02688） 更大插18%。今日招行 （03968） 、中芯 （00981） 、東方甄選 （01797） 等將公布業績。

財經日誌︰

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即市走勢：

【11：46】【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標　明年6月見18500點 　與現時僅約500點升幅

【11：33】【異動股】星空華文再挫逾11%　《中國好聲音》暫停播出

【11：21】碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 分別升6%和7%。

【11： 16】【人民幣匯價】人行據報籲內銀減少「債券通」投資　遏人民幣流向香港　債券通鮮有發布南向數據

【11：14】【業績｜異動】移卡曾插一成半　半年盈利倒退56%　

【10：53】恒指跌幅收窄，跌149點，報18062點。

【10：36】【業績】赤子城科技跌2.5%　半年盈利增1.2倍　不派息

【10：19】華住 （01179） 跌9.7%，報32.55元。華住次季收入按年增長63.5%至55億元人民幣，由虧轉盈賺10億元人民幣。

【10：10】恒生科指跌2.1%，報4069點。

【10：06】恒指跌214點，報17999點。美團 （03690） 、網易 （09999） 齊挫逾6%，新奧能源 （02688） 插17%。

【10：00】【平安系業績】平安好醫生抽上6%　半年虧損收窄47%　收入跌22%、毛利率改善

【09：47】移卡 （09923） 插11%，報14.9元，創一年低。公司中期收入按年升25.6%至20.6億元人民幣，利潤按年升42.8%至3035萬元人民幣，但按半年跌59.4%。

【09：42】合景泰富 （03883） 跌6.1%，報0.92元。

【盈警︱內房】合景泰富料今年上半年轉蝕不超過99億元人幣

【09：39】恒指跌230點，報17989點，失守萬八關，新奧能源 （02688） 插14%，中升 （00881） 逆市升3.4%。

【09：36】零跑汽車 （09863） 再升5.7%，報37.35元。

【09：31】招行 （03968） 將於今日公布業績，現績前回升2.3%，報31.35元。

【09：25】【業績｜燃氣股】新奧能源低開8%　半年純利增逾7%　中期息維持0.64元　燃氣銷量跌7%

【09：22】【貼現窗】金管局貼現窗投放39.5億、創2021年以來新高　基本利率遠高於隔夜HIBOR

【09：20】港股低開174點，報18037點。美團 （03690） 跌3.4%，網易 （09999） 跌5.8%。

【美團業績】美團王興：宏觀經濟壘加極端天氣不利第3季外賣增速　次季收入增33.4%、經調整淨利76.6億人幣勝預期

【藍籌業績｜9999】網易ADR失100美元關　管理層：終止部分授權遊戲撐上半年毛利率　中期純利升56%、惟收入升近4%遜預估

【09：15】恒指期貨跌171點，報18023點。

【08：44】恒指黑期跌179點，報18015點。

【08：24】【業績｜物管股】銀城生活服務上半年多賺16%　未改全年收入35%目標

【07：45】【Morning精點】美團王興：宏觀經濟壘加極端天氣不利第3季外賣增速｜熱帶氣旋蘇拉路徑狂兜圈

【07：30】恒指ADR跌198點，報18013點。阿里、京東ADR跌逾2%，網易ADR更挫6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指跌373點，報34099點；納指跌257點或1.87%，報13463點；標指跌59點，報4376點。美滙指數升0.6%，報104.2。AI「股王」英偉達（美︰NVDA） 收市升幅收窄至0.1%，報471.74美元。英特爾跌4.1%，特斯拉（Tesla）跌2.9%，蘋果公司跌2.6%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌144點　藍籌網易美股低港6%（不斷更新）

編輯：姚卓然

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【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標　明年6月見18500點 　與現時僅約500點升幅
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