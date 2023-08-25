【恒指夜期+北水】北水吸資近34億元　連續5日錄淨流入　恒指夜期升43點（不斷更新）

北水全日錄33.9億元淨流入，已連續5個交易日吸資。資金主力吸美團 （03690） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄11.8及5億元淨流入，中海油 （00883） 亦吸資3.6億元；淨流出方面，資金流出快手 （01024） 及騰訊 （00700） ，兩隻股份分別走資1.9及0.8億元。

恒指夜期升43點，報17997點。

▼ 點擊圖片放大

新世界挫近6% 恒指全日跌255點失萬八關 美團網易績後齊挫逾半成 新奧能源插16% 碧桂園孖寶逆市升5%

科技股全綫回吐，拖累恒指全日跌255點，收報17956點，失守萬八關，大市成交814億元。由於恒指周四在科技股帶領下大升366點，或反映偷步炒業績資金部署失利。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中國平安 44.45 +0.6 +3 8 碧桂園服務 8.47 +5.4 +2 13 中海油 12.98 +0.5 +2 4 阿里巴巴 87.5 -2.3 -38 22 友邦 67.65 -2.9 -38 365 美團 132.2 -5.6 -70 -

業績股美團 （03690） 和網易 （09999） 績後插5.6%和6.8%，而新奧能源 （02688） 更大插18%。

新世界 （00017） 反駁抵押商業項目傳聞，惟股價挫近6%。

今日招行 （03968） 、中芯 （00981） 、東方甄選 （01797） 等將公布業績。

焦點股份及財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

即市走勢：

【16：10】恒指全日跌255點，報17956點，成交額為813億元。碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 升逾5%。新奧能源 （02688） 跌16.2%。美團 （03690） 及網易 （09999） 分別跌5.6%及6.8%。新世界 （00017） 跌近6%。

【16：00】恒指U盤前跌235點，報17976點。

【15：48】【新世界異動】新世界午後曾跌7% 新世界反駁抵押商業項目傳聞、質疑有人圖操縱債市（附法巴最新分析）

【15：40】比亞迪 （01211） 跌0.6%，報224.4元。比亞迪海豹DM-i正式開啟預售，預售價格17.68萬元至24.68萬元人民幣。

【15：38】恒指尾市跌217點，報17993點。恒生科指跌2.1%，報4068點。

【15：19】阿里巴巴 （09988） 和京東 （09618） 各跌2%。

【15：01】永達汽車 （03669） 升5.8%，報3.3元。公司中期綜合收入按年增長11.6%至356.8億元人民幣，淨利潤為4.07億元人民幣，按年下降 38.9% ，恢復派發中期股息每股0.105元人民幣。

【14：48】【内房危機】碧桂園彈5% 內地發布購買首套房貸款「認房不認貸」政策

【14：44】【資金外流】中證監方星海據報將在港晤全球投資者 圖阻止外資繼續流出

【14：22】恒指一度跌幅縮至88點，報18123點，現跌206點，報18006點。

【14：17】中芯 （00981） 績前跌2%，報17.78元。

【14：10】碧桂園 （02007） 升5%，報0.81元。龍湖 （00960） 升3.3%。住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發了《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。通知明確，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。此項政策作為政策工具，納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。

【13：48】新世界（000017）跌6.6%，報16.18元。

【13：10】新世界（000017）跌3.6%，報16.7元。

【13：08】星空華文 （06698） 午後再走低，現插17.4%，報54.9元。

【13：07】恒指午後跌215點，報17995點。

【12：55】【業績】第一太平半年多賺43% 中期息維持10.35仙、股息率達7厘

【12：33】【燃氣股】新奧能源績後急挫逾15% 公司中午宣布控股股東有意增持股份、惟未提時間及規模

【12：11】【大行報告】高盛下調亞太股市目標 憂內房壓力溢出亞洲其他地區

【12：00】恒指半日跌187點，報18024點，成交額為437億元。

【11：46】【大行報告】大摩3個月內再降恒指目標 明年6月見18500點 與現時僅約500點升幅

【11：33】【異動股】星空華文再挫逾11% 《中國好聲音》暫停播出

【11：21】碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 分別升6%和7%。

【11： 16】【人民幣匯價】人行據報籲內銀減少「債券通」投資 遏人民幣流向香港 債券通鮮有發布南向數據

【11：14】【業績｜異動】移卡曾插一成半 半年盈利倒退56%

【10：53】恒指跌幅收窄，跌149點，報18062點。

【10：36】【業績】赤子城科技跌2.5% 半年盈利增1.2倍 不派息

【10：19】華住 （01179） 跌9.7%，報32.55元。華住次季收入按年增長63.5%至55億元人民幣，由虧轉盈賺10億元人民幣。

【10：10】恒生科指跌2.1%，報4069點。

【10：06】恒指跌214點，報17999點。美團 （03690） 、網易 （09999） 齊挫逾6%，新奧能源 （02688） 插17%。

【10：00】【平安系業績】平安好醫生抽上6% 半年虧損收窄47% 收入跌22%、毛利率改善

【09：47】移卡 （09923） 插11%，報14.9元，創一年低。公司中期收入按年升25.6%至20.6億元人民幣，利潤按年升42.8%至3035萬元人民幣，但按半年跌59.4%。

【09：42】合景泰富 （03883） 跌6.1%，報0.92元。

【盈警︱內房】合景泰富料今年上半年轉蝕不超過99億元人幣

【09：39】恒指跌230點，報17989點，失守萬八關，新奧能源 （02688） 插14%，中升 （00881） 逆市升3.4%。

【09：36】零跑汽車 （09863） 再升5.7%，報37.35元。

【09：31】招行 （03968） 將於今日公布業績，現績前回升2.3%，報31.35元。

【09：25】【業績｜燃氣股】新奧能源低開8% 半年純利增逾7% 中期息維持0.64元 燃氣銷量跌7%

【09：22】【貼現窗】金管局貼現窗投放39.5億、創2021年以來新高 基本利率遠高於隔夜HIBOR

【09：20】港股低開174點，報18037點。美團 （03690） 跌3.4%，網易 （09999） 跌5.8%。

【美團業績】美團王興：宏觀經濟壘加極端天氣不利第3季外賣增速 次季收入增33.4%、經調整淨利76.6億人幣勝預期

【藍籌業績｜9999】網易ADR失100美元關 管理層：終止部分授權遊戲撐上半年毛利率 中期純利升56%、惟收入升近4%遜預估

【09：15】恒指期貨跌171點，報18023點。

【08：44】恒指黑期跌179點，報18015點。

【08：24】【業績｜物管股】銀城生活服務上半年多賺16% 未改全年收入35%目標

【07：45】【Morning精點】美團王興：宏觀經濟壘加極端天氣不利第3季外賣增速｜熱帶氣旋蘇拉路徑狂兜圈

【07：30】恒指ADR跌198點，報18013點。阿里、京東ADR跌逾2%，網易ADR更挫6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】道指跌373點，報34099點；納指跌257點或1.87%，報13463點；標指跌59點，報4376點。美滙指數升0.6%，報104.2。AI「股王」英偉達（美︰NVDA） 收市升幅收窄至0.1%，報471.74美元。英特爾跌4.1%，特斯拉（Tesla）跌2.9%，蘋果公司跌2.6%。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

編輯：姚卓然