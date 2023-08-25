▲ 【業績｜物管股】銀城生活服務上半年多賺16% 未改全年收入35%目標

銀城生活服務 （01922） 上半年收益為約9.5億元（人民幣‧下同），按年增加約17.2%，溢利為約5974.7萬元，按年增加約16.4%，毛利率為約15.6%，不派息。

集團未改全年收入35%的目標，但強調下半年實現全年目標並非易事。管理團隊必將加倍努力，獲得更多外拓項目，在保持高質量的物業服務基礎上，加大增值服務的覆蓋率和滲透率，以提高整體毛利率。

期內，集團提供物業管理服務及增值服務產生的收益分別約為7.3億元及2.1億元。特別是，來自獨立第三方的收益繼續保持在很高百分比，佔集團提供物業管理服務產生的收益約97.3%。

上半年，集團在管物業數目按年升17.6%至1038個。在南京，集團在管780個項目，是項目密度很高的物業管理企業。目前集團南京以外地區在管項目已增加至258個，按年增長約24%。

至6月底，銀城生活服務現金及現金等價物約為1.9億元。

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編輯：姚卓然