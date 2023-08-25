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【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊

股市 08:09 2023/08/25

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【中美關係】美副財長：美國準備好應對中國經濟衝擊

美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）周四表示，中國經濟疲軟可能會給一些依賴中國經濟增長的發展中經濟體和地區帶來困難，但美國經濟已做好準備，可以抵禦中國經濟疲軟帶來的不利影響。

阿德耶莫接受訪問時表示，財政部正在密切關注中國的經濟發展，由於房地產市場滑坡不斷加劇、消費支出疲軟和信貸增長下滑，中國的經濟增長正步履蹣跚。

他提到，目前中國經濟疲軟對全球都有影響。「由於我們所做的決定，我們可能已經做好了最好的準備來應對由此帶來的不利影響」。他又指，2021年美國救助計劃（ARP）的持續投資和《降低通脹法案》（IRA）中的清潔能源激勵措施等立法，令美國的經濟勢頭正在得到延續。

「我擔心的是那些依賴中國經濟的亞洲發展中國家，以及歐洲」。

部分情況因「清零」而起

他亦認為，中國的情況部分是中國政府為應對新冠疫情而做出的政策選擇造成的。中國選擇實施清零政策和嚴格的封控，直到今年才解除，而美國則努力確保其公民能夠獲得有效的mRNA疫苗和充足的聯邦資源，以幫助他們度過疫情。

阿德耶莫表示，將繼續關注中國發生的情況，但當局的目標實際上是確保能採取措施來確保美國經濟能夠在逆風中實現增長。

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編輯：姚卓然

宏觀分析 經濟衰退 地緣政治 中國市場 貨幣政策 財政政策 外交 經濟 中美關係 美國
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