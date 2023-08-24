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【盈警︱內房】合景泰富料今年上半年轉蝕不超過99億元人幣

股市 23:25 2023/08/24

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【盈警︱內房】合景泰富料今年上半年轉蝕不超過99億元人幣

合景泰富 （01813） 發盈警，預期上半年公司擁有人應佔虧損不超過99億元（人民幣，下同），而2022年同期則錄得純利約4.35億元。

公司指，虧損主因內地房地產市場的持續不利市況，導致物業銷售減少及毛利率下降、物業項目減值增加、投資物業公允價值虧損增加，以及因利息資本化比率下降，導致損益中確認的融資成本相應增加。

合景泰富指，受不利的宏觀經濟因素、負面信貸事件及行業融資渠道受限的影響，包括集團在內的民營開發商面對 更大的流動資金壓力。整體行業困境使購房者對未來經濟增長信心減弱，影響其對中國整體房地產銷售的需求。此等市況變動令中國眾多房地產開發商的經營及融資現金流減少。

公司又指，面對整體行業困境，集團一直努力不懈地確保物業交付，並以穩定的業務營運為先。鑒於目前的挑戰，集團一直為所有持份者的利益探尋目前境外債務狀況的全面解決方案，以確保可持續經營。公司已委任 財務顧問及法律顧問評估本集團的資本架構、評估集團的流動資金及探尋所有可行的解決方案，藉以緩解當前的流動資金問題。

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編輯：袁諾曦

合景泰富集團（01813） 港股 合景泰富
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