▲ 【業績｜GOGOX】快狗打車半年收入增7% 經調整虧損擴大3%、另入帳逾5億商譽減值

GOGOX母企快狗打車 （02246） 公布，今年上半年收入按年增7%至3.72億元（人民幣，下同），列帳虧損按年收窄39%至6.4億元。若扣除股份酬金費用、公允值變動以至商譽減值等特殊項目，快狗打車半年經調整虧損1.21億元，按年擴大2.6%。

以地區劃分，快狗打車中國內地業收入按年跌10%至1.48億元，香港及海外業務收入就增加21%至2.24億元。

快狗打車於期內入帳5.1億元商譽減值，主要由於公司2017年收購GoGoVan，最新管理層對該業務未來5年的收入增長預期不及去年底。公司最新預計，該業務未來5年長期增長率為2.2%，低於原有預測的3%，反映內地和香港未來5年預測年均收入分別由36%和26%，降至23%和17%。

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編輯：麥德銘