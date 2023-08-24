▲ 【SHEIN】中資網購平台SHEIN入股Forever 21營運商 預計拓線下「店中店」及即埸退貨服務

中國跨境快時尚電商平台SHEIN宣布，與Forever 21品牌營運商SPARC Group建立戰略合作夥伴關係，SHEIN將收購SPARC Group約3分之1的股份，同時SPARC Group將入股SHEIN，成為少數股東。SHEIN稱，日後將進駐美國各地的Forever 21門店開設「店中店」，甚至提供線下退貨服務。市場估計SHEIN也會上架Forever 21貨品，SHEIN稱，其平台將為SPARC Group 發展品牌，以及擴大Forever 21 分銷範圍。

SPARC Group原是由國際品牌管理公司Authentic Brands Group 和美國不動產投資信託Simon Property Group 所組成的合資企業。SHEIN 和 SPARC Group 計劃共同利用互補的平台及專業知識，來加速產品創新、探索新的業務戰略、增強客戶體驗並擴大市場影響力。

據介紹，SPARC Group目前營運Aéropostale、Brooks Brothers、Eddie Bauer、Forever 21、Lucky Brand、Nautica 和 Reebok等品牌。

SHEIN 執行主席 Donald Tang稱，期待通過合作夥伴關係找到新的方法來滿足客戶，Tang表示，Simon 在實體零售領域的領導地位、Authentic 的品牌開發專業知識，以及 SHEIN 的按需模式的強大結合將幫助公司增長。

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責任編輯：李哲毅