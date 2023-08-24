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【NVDA】英偉達績優獲大行齊升目標價　滙豐研究最牛看800美元

股市 22:42 2023/08/24

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【NVDA】英偉達績優獲大行齊升目標價　滙豐研究最牛看800美元

AI芯片大廠英偉達（Nvidia，美︰NVDA）交出亮麗成績表，刺激股價一度突破500美元大關。英偉達前景獲市場看好，大行齊升目標價，其中滙豐研究最進取，最新看800美元，意味潛在升幅接近6成。

滙豐研究表示，AI伺服器需求持續強勁，雖然市場憂慮供應端出現潛在短缺，但隨近期供應端限制持續紓緩，尤其是英偉達的代工廠和封裝供應鏈大幅增加CoWoS封裝技術的產能，該行對今財年及2025財年的AI GPU供貨量樂觀，預期數量達165萬及369萬。

滙豐研究相信，市場對英偉達的盈利預期將大幅上調，該行亦將2024及2025財年的每股盈利調升12%及3%，相當於11.1、20.51美元，以反映更高的經營利潤。因此，該行將目標價調升2.6%至800美元。

另外，高盛也指，相信數據中心增長強勁及需求不斷擴大，加上供應端改善，將支持英偉達的收入持續增長，雖然來自大型雲服務提供商的競爭崛起，但該行預計英偉達能繼續保持在計算行業的地位。

Nvidia績後獲大行齊升目標價
大行目標價（美元）上調幅度評級
滙豐研究780 → 800＋2.6%買入
花旗520 → 630＋21.2%買入
摩根士丹利500 → 630＋26%增持
高盛495 → 605＋22.2%買入
摩根大通500 → 600＋20%增持
瑞銀540 → 560＋3.7%買入
ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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【NVDA業績】英偉達盤前升8%、企500關　AI銷售推動數據中心收入勁增1.7倍、毛利率逾71%

編輯：袁諾曦

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