▲ 【NVDA】英偉達績優獲大行齊升目標價 滙豐研究最牛看800美元

AI芯片大廠英偉達（Nvidia，美︰NVDA）交出亮麗成績表，刺激股價一度突破500美元大關。英偉達前景獲市場看好，大行齊升目標價，其中滙豐研究最進取，最新看800美元，意味潛在升幅接近6成。

滙豐研究表示，AI伺服器需求持續強勁，雖然市場憂慮供應端出現潛在短缺，但隨近期供應端限制持續紓緩，尤其是英偉達的代工廠和封裝供應鏈大幅增加CoWoS封裝技術的產能，該行對今財年及2025財年的AI GPU供貨量樂觀，預期數量達165萬及369萬。

滙豐研究相信，市場對英偉達的盈利預期將大幅上調，該行亦將2024及2025財年的每股盈利調升12%及3%，相當於11.1、20.51美元，以反映更高的經營利潤。因此，該行將目標價調升2.6%至800美元。

另外，高盛也指，相信數據中心增長強勁及需求不斷擴大，加上供應端改善，將支持英偉達的收入持續增長，雖然來自大型雲服務提供商的競爭崛起，但該行預計英偉達能繼續保持在計算行業的地位。

Nvidia績後獲大行齊升目標價 大行 目標價（美元） 上調幅度 評級 滙豐研究 780 → 800 ＋2.6% 買入 花旗 520 → 630 ＋21.2% 買入 摩根士丹利 500 → 630 ＋26% 增持 高盛 495 → 605 ＋22.2% 買入 摩根大通 500 → 600 ＋20% 增持 瑞銀 540 → 560 ＋3.7% 買入

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編輯：袁諾曦