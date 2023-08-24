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【業績】英皇鐘錶珠寶：港澳生意回到疫情前約7成

股市 22:32 2023/08/24

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【業績】英皇鐘錶珠寶：港澳生意回到疫情前約7成

港府早前提出要搞活搞旺香港的夜市，據悉會先從商場入手，通過延長營業時間辦夜市活動。英皇鐘錶珠寶 （00887） 行政總裁吳冠強表示，對港府任何可以帶旺消費情緒的措施都表示歡迎，但公司不會直接受惠於夜市，是否延長營業時間主要視乎人流。

吳冠強表現，現時港澳生意回到疫情前約7成左右，內地市場則已超越疫情前。不過，他指，內地近兩個月的市道轉差，即使下半年為消費旺季，也難言下半年的表現會較上半年好。

他又指，內地消費者現時消費更為審慎，在避險心態下，更為傾向購買黃金相關產品。今年上半年公司整體足金產品收入按年升1.2倍至3億元。

開店方面，公司7月已在大圍圍方開珠寶店，第三及第四季會於沙田及尖沙咀開店，並計劃下半年在內地開4間新店，並在馬來西亞吉隆坡開設第二間分店。截至6月底止，公司共有91間店，香港有30間，內地有47間。

問及租金走勢，高級財務總監李偉鑑表示，由於今年生意表現更好，加上有新店加入及續租租金略有上調，今年租金開支上升10%至20%。

上半年淨利潤按年升1.2倍　中期息增1倍至0.76仙

英皇鐘錶珠寶今年上半年淨利潤按年升1.2倍至約1.9億元，中期息增1倍至0.76仙。期內，收入按年升41.6%至23.3億元，香港市場收入升49.7%至11.5億元，內地升64.8%至7.1億元。整體同店銷售按年升38.3%，其中香港升57.6%。

按產品劃分，腕錶收入按年升31.9%至17.9億元，而珠寶收入升86.3%至5.4億元。

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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編輯：袁諾曦

港股 英皇鐘錶珠寶（00887）
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