▲ 【業績】星島上半年甩售巴士的報30%公司權益 半年虧損收窄、從美國政府收1900萬補助

星島新聞集團 （01105） 公布2023年中期業績，當中披露集團於期內向一名第三方出售於巴士的報有限公司的30%權益。完成出售後，星島新聞集團不再持有巴士的報有限公司任何權益。星島新聞集團從是次收購獲得877.7萬元現金淨額，並入帳虧損16.8萬元。

據資料，網媒《巴士的報》於2013年成立，由星島新聞集團持股30%，前行政總裁盧永雄持股70%。

星島新聞集團上半年收入按年增6%至3.89億元，中期虧損收窄約6成至4267.5萬元，相當於每股虧損4.85港仙。

星島新聞集團表示，在新媒體業務轉型不斷加速的情況下，期內虧損顯著收窄，主要是由於業務收入增加及成本有效控制；另外，海外業務分部在報告期内收到美國政府約1,930萬港元的抗疫補助。

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編輯：麥德銘