【綠色科技】人工智能引領綠色未來　平衡能源效益與創新需求

隨著香港政府致力爭取於2050 年前達致碳中和，本地各界越來越重視可持續發展。面對人工智能（AI）技術日益普及，相關技術正被廣泛應用於不同行業的系統作能源管理及控制，以實現減碳目標。從發展電動巴士、供冷系統及智能建築可見，人工智能正幫助企業優化能源消耗，在環保領域的延伸不容小覷。



人工智能做預測 有助減浪費

爲了改善交通和空氣質素，其中一項解決方案就是採用電動巴士。人工智能技術透過收集及分析巴士的運行數據，可預測巴士未來的能源消耗，從而優化電池的使用和充電策略，以及規劃更好的行車路線，大大減少能源消耗、污染和噪音，更可節省燃料費用。本港三大專營巴士公司推出純電動巴士，並經已於去年投入服務，當中更有巴士公司正計劃在未來3至5年將500輛電動巴士投入服務，並於2040年全面採用新能源巴士。



人工智能在供冷系統中亦發揮重要作用。冷氣機被指建築物耗電的最大元凶，佔建築物耗電量四分之一，而通過人工智能精確地控制、預測和管理系統，將有效大幅降低能源消耗，同時提高系統的運行效率和穩定性。本港主要電力公司亦曾為樓高 34 層的寫字樓打造高效節能供冷系統，其中三座新興建的淡水冷卻機組由人工智能系統管理，利用機器學習技術收集及分析新機組的運作數據，自動實時調整運作，較現有的冷卻機組節省超過三成用電量，每年可減少370噸的碳排放量。



在智慧建築解決方案上，本港有發展商落成全港首座人工智能建築，建築物内設智能建築控制系統，利用人工智能和物聯網技術，綜合分析建築物的系統數據，並以數據驅動的方案融入建築設計、建造、營運管理和維護方式，打破傳統建築管理的局限，推動可持續發展與創新。



解決人工智能耗電挑戰

本港企業致力尋找新方向，運用人工智能實現碳中和的共同目標，但採用人工智能運算自身需要大量能源及電力。有機構指，自2012年以來，訓練人工智能系統所需的能源每3.4個月就會翻倍。因此，本港企業在應用人工智能時，亦應以減少其能源消耗為目標，選擇適合的IT解決方案，從源頭減少資源消耗及碳排放。



鑒於人工智能對可持續運算的需求，作爲IT服務供應商，可以透過改良伺服器的設計，提升其運算能力及能源效益，甚至採用更先進的智能冷卻技術，提升系統氣流量，使伺服器在長時間進行最高水平運算工作的同時，還能維持最佳冷卻效果，減少熱能產生。此外，亦可以從物流運送方面着手，減少廢物產生，例如將多部伺服器的包裝合併為一，從而減少包裝紙箱的用量和貨運所需的包裝材料。

展望未來，企業必須加強提高IT基礎架構的能源效益，才能充分善用人工智能的優勢，實現可持續發展。