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【大行點睇】時富：中國電力火電利潤有望增加 予目標價3.85元 潛在升幅33%

股樓投資 21:46 2023/08/24

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，中國電力（02380）早前發盈喜，料上半年盈利增長130%，加上煤炭價格持續低企，火電利潤有望增加，給予中國電力目標價3.85元，潛在上升空間逾30%，可考慮作中長綫投資。

他表示，中國電力預告上半年股東應佔盈利約20億元人民幣，同比上升約130%。主因是上半年燃煤成本下降，火電盈利轉虧為盈；其次，公司上半年風力發電量大增，新能源部門盈利增長；另外，公司通過債務優化和現金流改善，財務費用減少。【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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此外，世界氣象組織(WMO)預計下半年許多地區仍面臨高溫，居民用電量激增，電力供應將持續緊張。第二，煤炭庫存充足，電力配給無憂。雖然電力消費增加，但煤炭價低於保本價格，火電利潤有望增加。第三，國家已公布電力市場改革和新電力系統建設指導方針，公司有充足時間進行改革。

伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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