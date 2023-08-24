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【恒大系業績】恒大物業半年盈利增43%　核數師續疑慮持續經營能力

股市 21:30 2023/08/24

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【恒大系業績】恒大物業半年盈利增43%　核數師續疑慮持續經營能力

恒大物業 （06666） 公布，上半年收入按年增6%至61.45億元（人民幣，下同），盈利按年增43%至7.81億元。恒大物業未擬派發中期息。

至6月底，恒大物業團總合約面積約8.12億平方米，在管面積約5.09億平方米；本 期新增合約面積約1,514萬平方米，其中來自第三方的合約面積佔比約93.3%。

資不抵債7.49億人民幣　核數師不表意見

據恒大物業公告，公司於6月底流動負債總額為80.34億元，流動資產為55.08億元。期末資產總值76.13億元，負債總額83.62億元，公司權益虧絀（即資不抵債）7.49億元，但已較去年底的15.13億元，有所改善。

恒大物業核數師上會栢誠表示，審閱範圍遠小於根據香港核數準則進行審核的範圍，故未能保證將知悉在審核中可能發現的所有重大事項，因此並不發表審核意見，即並非標準的「無保留意見（Unqualified Opinion）」。

上會柏誠續指，因應恒大物業期末淨流動負債25.3億元，淨負債7.49億元，可能對公司持續經營能力構成重大疑慮。

恒大物業管理層就表示，需確保在可見未來取得大量資金撥付財務責任，為滿足明年6月底前責任，已與若干債權人達成協議延期付款1年至4年不等，在必要可獲進一步延期。公司認為，集團有足夠營運資金履行責任，所以續以「持績經營基礎」編製財報，但坦言能否獲得債權人支持有不確定性。

相關文章：

【異動｜物管】恒大物業尾市狂升29%

【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」

【恒大危機】恒大物業前年純虧損3.2億元人民幣　去年轉錄純利14.2億元人民幣　不派息

編輯：麥德銘

港股 業績公布 恒大物業（06666） 恒大
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