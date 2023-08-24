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【大行報告】瑞信：上半年營業利潤率有驚喜 上調敏實集團目標價至30元

股樓投資 21:57 2023/08/24

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瑞信表示，考慮到敏實集團（00425）利潤率好於預期，將公司今年至後年每股盈利預測上調13.2%至29.2%，目標價亦由29元上調至30元，予「跑贏大市」評級。

 

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行指出，公司上半年淨利潤按年增35%至8.9億元（人民幣，下同），勝於該行預期；令人驚喜的是，上半年營業利潤率按年增長1.6個百分點至9.9%，同勝預期。

 

公司表示，維持全年電池外殼業務收入35億至40億元、毛利率20%至23%指引目標。同時預計全年收入按年增長將超過20%，淨利潤按年增長亦料將超過25%。

 

 

 

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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敏實集團（00425） 中國 買入 目標價 港股 大行報告 經濟

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