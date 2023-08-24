【大行報告】里昂：盈利能力恢復需時 降舜宇光學評級至「跑輸大市」

里昂表示，舜宇光學（02382）恢復其盈利能力需要時間，將其目標價由110元大削至64.5元，評級亦由「買入」降至「跑輸大市」。舜宇光學周四（24日）收報63.1元，升0.1%。





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該行指出，公司上半年盈利按年跌68%，主要受智能手機需求疲軟，以及智能手機攝像頭規格下降影響，而車載鏡頭業務增長依然穩健。公司管理層預計，智能手機業務將在今年下半年觸底，屆時利潤率或會有所回升。里昂亦表示，舜宇目前利潤主要來自汽車業務，也大部分貢獻其估值。





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【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：鄭昊彤