  • 29°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 22:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】里昂：盈利能力恢復需時 降舜宇光學評級至「跑輸大市」

股樓投資 21:20 2023/08/24

分享：

分享：

里昂表示，舜宇光學（02382）恢復其盈利能力需要時間，將其目標價由110元大削至64.5元，評級亦由「買入」降至「跑輸大市」。舜宇光學周四（24日）收報63.1元，升0.1%。


 

 

 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

該行指出，公司上半年盈利按年跌68%，主要受智能手機需求疲軟，以及智能手機攝像頭規格下降影響，而車載鏡頭業務增長依然穩健。公司管理層預計，智能手機業務將在今年下半年觸底，屆時利潤率或會有所回升。里昂亦表示，舜宇目前利潤主要來自汽車業務，也大部分貢獻其估值。


 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

 

 

 

 

 

 

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
鏡頭 舜宇光學科技（02382） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

上一篇文章

【大行點睇】時富：中國電力火電利潤有望增加 予目標價3.85元 潛在升幅33%

下一篇文章

【好去處】2023數碼娛樂領袖論壇周五一連三日舉行 設四大體驗區 玩遊戲贏豐富大獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
【文化展覽】免費門票缺席率高達65% 香港故宮取消周三免費入場安排
【網購揭秘】美版拼多多 TEMU奇招搶攻美國市場
【網購揭秘】美版拼多多 TEMU奇招搶攻美國市場
【下半年展望】滙豐投資管理：料美衰退帶來減息空間 中國GDP增長可超5%
【下半年展望】滙豐投資管理：料美衰退帶來減息空間 中國GDP增長可超5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款