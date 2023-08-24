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【好去處】2023數碼娛樂領袖論壇周五一連三日舉行 設四大體驗區 玩遊戲贏豐富大獎

理財智慧 21:00 2023/08/24

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2023數碼娛樂領袖論壇周五（25日）開始，一連三日於數碼港舉行。今年論壇以「娛樂 Power UP! Web3 新視界 」為題，匯聚國際及本地專家，同時，活動場地設有四大數碼娛樂體驗區及多個工作坊，各種活動結合數碼娛樂及藝術、教育、運動和生活。

【著數優惠】信和集團中秋送10,000張美酒換領券 晚上8時後於旗下商場消費滿指定金額即可獲得，詳見【下一頁

按圖看活動詳情：

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【職場壓力】懷孕同事放產假 引起同事不滿 ? 係香港連人個仔都有罪 你叫港女點會生 ?，詳見【下一頁

今年論壇將由香港特別行政區財政司司長陳茂波, 大紫荊勳賢, GBS, MH, JP 及數碼港主席陳細明，BBS，JP 擔任主禮嘉賓。除了探討數碼娛樂的嶄新技術外，更有四大體驗專區，包括：藝術娛樂區、運動娛樂區、教育娛樂區以及樂活區。當中亦有不少創新的體驗活動，如 AR 遊戲解密體驗、模擬賽車體驗、VIVE XR ELITE 激光畫師、匯聚心律—人工智能藝術、AI占卜運勢等，市民可以親身體驗數碼娛樂在各領域的創作。

【理財個案】6旬單親媽媽居樓齡逾60年單位 申請安老按揭享退休樂可行嗎，詳見【下一頁

同時，在四大體驗區內的不同指定地點完成任務，可收集印章並累積積分，換領豐富禮品，其中終極大獎三日皆有不同，周五（25日）為20萬飛行里數；周六（26日）為Sony PlayStation 5；周日（27日）為HTC VIVE XR Elite。而大獎亦有不同，為不同著名足球運動員的簽名球衣，周五（25日）是艾迪雲．雲達沙；周六（26日）為艾殊利．高爾；周日（27日）是米高奥雲。另外，現場亦設各種競賽和工作坊，又邀請到多個團體和藝人出席表演。

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撰文 : 陳美鳳

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