【內銀業績】中信銀行半年多賺11%、收入跌2%　房企不良貸款率增至5.29%

▲ 【內銀業績】信行半年多賺11%、收入跌2% 房企不良貸款率增至5.29%

中信銀行 （00998） 公布，2023年上半年營業收入按年跌2%至1062億元（人民幣，下同），淨利潤按年增11%至360.7億元，相當於每股基本盈利0.70元。中信銀行繼續不派中期股息。

受累上半年淨息差按年跌0.14厘至1.85厘，信行上半年利息淨收入按年少0.9%至732.1億元，非利息淨收入少4.6%至329.7億元。

期內，信行生息資產按年增4.0%至7.98萬億元，付息負債增2.2%至7.86萬億元。

整體不良貸款率輕微回落

資產負債方面，信行至6月底資產總額8.83萬億元，較去年底增3.3%；貸款及墊款總額5.38萬億元，較去年底多4.4%；客戶存款總額5.53萬億元，較去年底增8.5%。

至6月底，信行不良貸款率為1.21%，較去年底低0.06百分點，相當於不良貸款餘額648.5億元，較上年末少3.6億元。期末撥備覆蓋率達208.28%，較去年底增7.09百分點。

房地產公司不良貸款率增至5.29% 餘額佔信行不良貸款近4分1

隨內地樓市降溫、多家內房企業債務告急，信行於房地產業的不良貸款率達5.29%，較去年底增2.21百分點，分部不良貸款餘額增64.4億元至149.86億元，為金額佔比最高的行業。

至於去年底不良貸款率達5.42%的建築業，6月底不良貸款率回落至2.98%。

信行至6月底公司貸款餘額共2.74萬億元，房地產企業佔2832億元，佔10.33%，為該行公司貸款的第4大行業，但該行最大兩名借款人都是來自地產行業，貸款餘額都逾100億元。

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