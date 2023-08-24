【業績｜939】建行：監管部門未公布存量房貸利率重定價細則　料倘調整會令淨息差面臨下行壓力

內地據報正推動存量按揭貸款利率市場化重新定價。建行 （00939） 首席財務官生柳榮今在建行業績發布會上表示，人行此前提到存量按揭貸款利率以市場化原則進行重新商定，這確實對於後續的淨息差產生影響，監管部門具體細則現時未公布，各家銀行也在溝通，故測算存量按揭利率未來的調整對於淨息差的影響有一定難度，但總體上淨息差會有下行壓力。

人行今年6月和8月均下調貸款市場報價利率（LPR）。生柳榮表示，LPR下調引導貸款利率下行，對各家銀行的淨息差都會有壓力，對建行而言，該行的個人貸款重定價主要集中上半年，特別是在1月份，所以下半年LPR下行帶來的影響相對較小，初步測算LPR下行的影響跟該行存款利率下行的影響大致相互抵消。

生柳榮稱，總體上看，存款利率下調的更大影響體現在明年，今年也會有些影響，考慮到各家銀行都有存款定息化的趨勢。故此，實際的存款付息率的下降，跟掛牌利率的下降的幅度不完全一致，前者可能會少於後者的下降幅度。生柳榮稱，建行下半年循幾方面工作，冀減緩淨息差下滑，包括優化資產負債結構、大力發展零售信貸、加強管理控制負債成本等。

下半年穩住淨利息收入基本盤

行長張金良表示，下半年在提升經營收入方面，該行將穩住淨利息收入基本盤，保持合理的淨息差水平，亦會持續做好信貸結構的調整，也會拓展非利息收入，繼續圍繞財富管理、資產管理、消費金融等業務重點領域，發揮集團綜合化經營優勢，持續鞏固中間收入優勢地位。他續指，該行將會努力控制資金和信貸成本，料負債結構和資金成本將會持續改善。

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記者：胡學能