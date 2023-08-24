【業績｜939】建行：現存按揭減息措施待公布　淨息差仍有下行壓力

▲ 【業績｜939】建行：監管部門未公布存量房貸利率重定價細則 料倘調整會令淨息差面臨下行壓力

人民銀行8月初提及指導銀行調整按揭貸款利率，建行 （00939） 首席財務官生柳榮在業績會上表示，這將對銀行業淨息差帶來壓力，而目前監管部門未公布細節，各間銀行正在溝通。他也補充，人行報告同時提及商業銀行應保持合理利潤和淨息差水平。

除了醞釀現存按揭貸款利率重新定價，人行6月和8月均下調貸款市場報價利率（LPR）。生柳榮表示，LPR下調引導貸款利率下行，同樣對各家銀行的淨息差都會有壓力，而建行的個人貸款重定價主要集中上半年，特別是在1月份，所以下半年LPR下行帶來的影響相對較小，初步測算LPR下行的影響跟該行存款利率下行的影響大致相互抵銷。

內銀年初也多次調低存息，生柳榮稱，因應存款有定息化趨勢，存款利率下調的影響將在明年更為彰顯，今年亦有一定程度受惠。

建行今年上半年淨利息收益率按年跌0.3厘至1.79厘。

生柳榮續指，建行下半年會循幾方面減緩淨息差下滑，包括優化資產負債結構、大力發展零售信貸、加強管理控制負債成本等。

下半年穩住淨利息收入基本盤

建行行長張金良表示，下半年在提升經營收入方面，該行將穩住淨利息收入基本盤，保持合理的淨息差水平，亦會持續做好信貸結構的調整，也會拓展非利息收入，繼續圍繞財富管理、資產管理、消費金融等業務重點領域，發揮集團綜合化經營優勢，持續鞏固中間收入優勢地位。他續指，該行將會努力控制資金和信貸成本，料負債結構和資金成本將會持續改善。

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記者：胡學能