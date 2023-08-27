【宏觀術數@iM網欄】月月有好日 9月份4個玄空吉時

以往介紹過擇日的術數原則和方法，無容置疑的選擇法為術數重要環節，不論是風水選擇吉地建設都城，營造房屋或墓基，其實都屬於擇吉的部分，所涉及者為空間的選擇。至於選擇用事的年、月、日、時，就涉及時間的運用。依據「玄空」風水本身字義，「玄」即時間、「空」即空間和方位，重視兩者相互配合。

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「時間」可以為一至九個元運，甚至更大範圍周期，一般用於房屋、處所或墓基方位相配合計算吉凶興衰。較短的時間便以擇日（時）形式，以吉時的「動」去催動旺氣。玄空風水經典《天元五歌》當中兩句口訣「初年禍福天時驗，歲久方知地有權」正明確表示縱有吉宅風水，有時仍須待時日元運才能獲吉，那時便可運用擇吉法去「借」助天運稍為加速。

此點部分解釋了為何傳統風水師布局動土時，都會重視選擇吉時，特別是某些陰宅或陽宅先天格局要「發來遲」時，適對催快也確實有必要，當然若果布局不佳或不合元運，擇吉力量也是短暫和有限的。另外，便是有時風水格局本身有無可避免的缺點，便得借助擇日以「扶山補龍」。

簡單理論介紹後，最重要還是實用資訊，下月9月8日白露節氣後，太陽進入黃經165度，踏入秋季第3個節氣，炎夏應稍退，干支曆至辛酉月，酉月地支和流年太歲（卯）相沖，屬於今年意外較多和市場波動的月份，若果想加強自身運勢，又或剛好家居或工作處所需要修造，可使用幾個玄空吉日，藉天運「一卦純清」的格局而增益獲吉。

▲ Photo credit : Lama Leung

以下列舉了幾個玄空吉日給作朋友們參考，當中日期以西曆列出方便讀者。本來玄空擇吉時可用於宅運改造，以至「扶山補龍」，惟須配合坐向和宅主年命較合適，恐怕解釋較為繁複。若果只用於一般日常生活和商業要務如洽談、會訪或簡單風水布置催吉均屬有利。同時亦列出了個別日子不宜使用的生肖，以稍作避忌。

西曆日期 可用時辰 （真太陽時） 以下生肖忌用 9月8日 午 豬 9月9日 寅、亥 鼠 9月17日 酉 猴，兔 9月26日 卯 蛇

**以上吉日以真太陽時為準。過往曾作介紹，讀者們也可以查閱網上軟件。

就上述幾個吉日吉時，作逐一介紹。

其中9月8日卯時後剛踏人白露節，午時的玄空吉格既利於進行開學禮或始動重要項目，又可用於房屋修造等起始性質事宜。如果家居有小型維修工程也利於是日進行，特別是處所門向東南者更宜得吉應。

次日9月9日較利祭祀，由於兩個吉時處於稍早時候或晚上，對一般人可能較難使用。

第三個吉日9月17日利於維修家居或風水改造，並且是星期天，對上班族來說時間應該較易使用。要留意者為此時屬於歲破時，一般以能和年命相配者會較穩妥及獲益特大，並且特別有利於「破舊立新」的事情或修造，可作參考。

最後，9月26日吉時本來利於出行、工幹甚至旅遊，因為也是奇門遁甲中的「五不遇時」，於個別年命出行初段時間會稍易有延誤或証件文書小事故，如果要趕飛機高鐵則宜預多點時間及檢查証件文件等。是日也利於家居風水修造等。特別是家居門向東南偏東向者更為有利。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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