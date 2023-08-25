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摩納哥親王兒子不滿被叫私生子：父母當年未婚無通姦

環球社會熱點 09:05 2023/08/25

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摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）婚前已有兩名兒女，包括將滿20歲的Alexandre Grimaldi-Coste。Alexandre早前接受法國雜誌《Point de Vue》專訪，強調其父母當年未婚也並無通姦，駁斥外界屢次稱他為私生子。

「鐵娘子」戴卓爾夫人獨懼英女王一人 見面前靠做一事壯膽 【下一頁】

Alexandre 2003年於法國巴黎出生，其母Nicole Coste來自西非國家多哥，為法國航空（Air France）前空姐。

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雖然Alexandre是阿爾貝二世的長子，但因出生時父母並未結婚，未能成為摩納哥王位繼承人。不過他仍在襁褓中就獲阿爾貝二世承認父子關係，因此自幼備受媒體關注。

Alexandre表示，父母在他出生都沒有結婚或通姦，批評外界形容他是私生子是種侮辱。他強調父親在他尚為嬰兒是就自願認可其身份，而非迫於外界施壓。

他近年與阿爾貝二世另一非婚生子女Jasmin Grimaldi關係親密，與阿爾貝二世及王妃夏琳（Princess Charlene）的一雙龍鳳胎兒女關係也不俗。

他去年在父親鼓勵下，更開始使用阿爾貝二世的家族姓氏Grimaldi，與母親的姓氏Coste合併在一起。

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責任編輯：鄭錦玲

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