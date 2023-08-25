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【香港出口】本港進出口跌幅收窄　分析師：收窄僅因基數效應

商業 11:00 2023/08/25

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政府統計處昨日公布7月對外商品貿易統計數字，2023年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌9.1%和7.9%，兩者均高於市場預期的8.8%及5.9%。本港出口已連跌15個月，進口亦連跌13個月，但兩者跌幅均已較6月時收窄。分析師指跌幅收窄僅因基數效應，實際進出口狀況沒有太大改善，中華出入口商會亦建議業界轉型以迎接新挑戰。

【香港出口】香港7月出口和進口貨值下跌9.1%和7.9%　均高於市場預期

分析師預估未來6個月都難有太大起色

政府發言人表示，2023年7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部環境困難，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。

星展銀行香港經濟師謝家曦表示，雖然見到跌幅收窄，但實際上只是基數效應，即去年同期的進出口也不太好，所以跌幅看起來才收窄，實際表現其實也不太好。他指歐美加息未停，全球消費都弱的情況下，香港出口很難會有大改善。而在港人熱衷外遊、訪港旅客消費低的影響下，香港的進口需求也不高。他指在美國未減息，中國也未大幅減息刺激經濟下，預估未來6個月都難有太大起色。

星展銀行香港經濟師謝家曦表示，跌幅收窄是因為去年基數較低，實際表現其實也不太好。

出入口商會建議業界轉型

中華出入口商會副秘書長李志峰亦表示，跌幅收窄看似好消息，但實際上只是基數太低所致，並不算是好消息。他認為整個進出口業都很嚴峻，在難請人的情況下就很難增加航班，航班少了自然生意也少了，「市場不會等你準備好」，因此他很鼓勵業界引入AI來輔助。他亦指出不少產品性價比較高的國家（如泰國）的進出口並沒有太大跌幅，甚至有升幅，反而奢侈品之類的國家就跌了，顯示香港正面臨消費降級。

李志峰最後建議出入口業界不能固守傳統進出口貿易，應更積極轉型新角色。他認為未來的貿易方式會改變，不再是傳統批發商大筆進貨再在當地銷售，而是跨境電商的模式，逐筆消費寄送貨件到海外。他指香港做電商難以和中國比併，但就能夠做跨境電商的衛星城市，由於中國入出口有關稅而香港沒有，就算海外買家退貨，退到香港也會比較方便，並收集過後統一再運回內地，這將完全改變香港傳統出入口的角色。

中華出入口商會副秘書長李志峰建議，出入口業界不能固守傳統進出口貿易，可考慮轉型為跨境電商的衛星城市。

【疫後經濟】疫後社企對經濟前景正面　隱憂仍多冀政府更多支援

本報記者：李智賢

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