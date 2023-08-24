【HSBC滙豐】滙豐今年零售銀行新聘前線員工人數增近兩成、客戶經理多70%　以Instagram及街頭活動招聘人手

▲ 滙豐今年零售銀行新聘前線員工人數增近兩成、客戶經理多70%

為配合業務持續增長，滙豐擬透過用Instagram及街頭活動招聘人手，加上恒常招聘，預期今年零售銀行新聘的前線員工人數按年增近兩成，客戶經理的招聘名額更會按年多七成。

滙豐舉辦將於周六（8月26日）下午2時至5時，在銅鑼灣行人專用區舉辦「Knock Knock開門見工」招聘計劃，結合社交媒體及真人的方式，聘請有志之士加入零售銀行成為前線員工，於分行及客戶聯絡及遙距服務中心服務客戶。滙豐會在街頭設置「Knock Knock開門見工」招聘大門，開門後即可觀看短片，當中會介紹滙豐工作的晉升機會、福利和培訓計劃，同時解開銀行前線工作的迷思。

於Instagram Stories中回答5條問題

此外，滙豐將於9月4日在Instagram （@hsbc_hk）舉辦全港首個銀行24小時限定Instagram Story招聘日，時間為中午12時至翌日12時。申請人只需於Instagram Stories中回答5條簡單問題，經初步篩選後，即有機會與滙豐招聘團隊接觸，探討在銀行前線工作的機會，加快申請流程。第三階段將在9月舉行，獲選者將於分行面試，並有機會即場獲得有條件錄取。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，隨服務需求增長及業務擴展，特意舉辦業界首個結合社交媒體及真人的招聘活動，希望跳出傳統框架，吸引不同經驗及背景的人士加入滙豐大家庭，為香港超過500萬名個人客戶服務。

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編輯：陳韻妍