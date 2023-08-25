【業績｜燃氣股】新奧能源低開8%　半年純利增逾7%　中期息維持0.64元　燃氣銷量跌7%

▲ 新奧能源半年純利增逾7% 中期息維持0.64元 燃氣銷量跌7%

新奧能源 （02688） 公布中期業績，營業額541.1億元，按年跌7.2%，但純利按年增7.3%至33.3億元（人民幣，下同）；每股盈利0.64元。新奧能源宣派中期股息0.64港元，按年持平。以昨日收市價78.4港元計，新奧能源現價周息率為3.7厘。

新奧能源周五（25日）低開8.2%，報72元，創2020年10月低。

天然氣整體零售銷售量下降6.9%至121.62 億立方米，天然氣零售業務收入輕微下跌3.6%至292.17億元。受天然氣採購價格上升及安全運營成本增加的影響，毛利下跌7.5%至29.22億元。期內，隨供需緊張形勢顯著緩解，全球天然氣供需總體平穏，國內外需要LNG靈活調節的需求減弱，集團燃氣批發業務收入及毛利分別下跌28.6%及19.4%至133.45億元及6.57億元。

42個泛能項目完成建設並投入運營

綜合能源業務方面，期內共42個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達252個，為本集團帶來冷、熱、電、蒸氣等共56.64億千瓦時的綜合能源銷售量，增長45.0%。期內，綜合能源業務收入及毛利分別增長30.3%及30.8%至69.88億元及9.13億元。截至6月底，集團共有62個泛能項目在建設中。

截至6月底，新奧累計家庭、工商業用戶為2891.9萬及2.32億，分別按年增加7.9%和10%。

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編輯：伍鍵文