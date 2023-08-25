「鐵娘子」戴卓爾夫人獨懼英女王一人 見面前靠做一事壯膽

英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）因作風強硬，獲封「鐵娘子」。英國有資深傳媒人卻指，戴卓爾夫人生前只懼怕英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）一人，每周與英女王會晤前更要靠飲酒壯膽。

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英媒《泰晤士報》前政治編輯哈維蘭（Julian Haviland）本月初離世，享年93歲。他離世前數周接受「泰晤士電台」（Times Radio）專訪，分享他80年代任職《泰晤士報》期間見證的政壇趣聞。

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哈維蘭憶述當年到首相府採訪完戴卓爾夫人，對方隨即飲下一大杯蘇格蘭威士忌，形容戴卓爾夫人酒量驚人。

他指當時為周二下午5點，戴卓爾夫人完成訪問後的下一個活動，正是首相每周一次覲見英女王匯報公事。

他甚至表示：

戴卓爾夫人全世界最懼怕嘅人就係女王，所以佢（當時）情緒低落。

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戴卓爾夫人雖為保皇派，但英媒指她與英女王私下的關係並不算融洽，也曾發生摩擦。

《泰晤士報》1986年報道，英女王對戴卓爾夫人的社會政策感到沮喪，戴卓爾夫人也因英聯邦的負面態度引起不安。

英國政治紀錄片製作人Michael Cockerell聲稱，戴卓爾夫人任首相每周覲見英女王時，都會提早15分鐘到場，但英女王只會讓她在外等候，直至約定好的時間再入內。

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責任編輯：鄭錦玲