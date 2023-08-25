  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 08:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「鐵娘子」戴卓爾夫人獨懼英女王一人 見面前靠做一事壯膽

環球社會熱點 08:05 2023/08/25

分享：

分享：

英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）因作風強硬，獲封「鐵娘子」。英國有資深傳媒人卻指，戴卓爾夫人生前只懼怕英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）一人，每周與英女王會晤前更要靠飲酒壯膽。

翻版Taylor Swift商場出巡惹騷動 歌迷狠轟扮明星搏出位 【下一頁】

英媒《泰晤士報》前政治編輯哈維蘭（Julian Haviland）本月初離世，享年93歲。他離世前數周接受「泰晤士電台」（Times Radio）專訪，分享他80年代任職《泰晤士報》期間見證的政壇趣聞。

點擊圖片放大
+3
+2

哈維蘭憶述當年到首相府採訪完戴卓爾夫人，對方隨即飲下一大杯蘇格蘭威士忌，形容戴卓爾夫人酒量驚人。

他指當時為周二下午5點，戴卓爾夫人完成訪問後的下一個活動，正是首相每周一次覲見英女王匯報公事。

他甚至表示：

戴卓爾夫人全世界最懼怕嘅人就係女王，所以佢（當時）情緒低落。

1954年法拉利賽車燒成廢鐵 仍以天價1500萬成交 【下一頁】

戴卓爾夫人雖為保皇派，但英媒指她與英女王私下的關係並不算融洽，也曾發生摩擦。

《泰晤士報》1986年報道，英女王對戴卓爾夫人的社會政策感到沮喪，戴卓爾夫人也因英聯邦的負面態度引起不安。

英國政治紀錄片製作人Michael Cockerell聲稱，戴卓爾夫人任首相每周覲見英女王時，都會提早15分鐘到場，但英女王只會讓她在外等候，直至約定好的時間再入內。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
2023/08/24
大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
2023/08/24
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
日本店舖豎全英文告示 「溫提」外國旅客注意禮貌
2023/08/24
日本店舖豎全英文告示 「溫提」外國旅客注意禮貌
普里戈任墜機身亡 拜登不感意外
2023/08/24
普里戈任墜機身亡 拜登不感意外
翻版Taylor Swift商場出巡惹騷動 歌迷狠轟扮明星搏出位
2023/08/24
翻版Taylor Swift商場出巡惹騷動 歌迷狠轟扮明星搏出位

你可能感興趣

大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
16:45 2023/08/24
大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
14:24 2023/08/24
【日本核廢水】美駐日大使將訪福島 食當地魚撐排放
日本店舖豎全英文告示 「溫提」外國旅客注意禮貌
14:00 2023/08/24
日本店舖豎全英文告示 「溫提」外國旅客注意禮貌
網絡熱話 皇室 政治 戴卓爾 英女皇 威士忌 英國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
夏威夷山火釀最少36死 民眾指「猶如世界末日」（第二版）
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款