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【業績︱中概股】微博次季收入略跌2%、經調整淨利1.26億美元　董本洪辭任董事、劉博接任

股市 17:57 2023/08/24

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【業績︱中概股】微博次季收入略跌2%、經調整淨利1.26億美元　董本洪辭任董事、劉博接任

微博 （09898） 公布次季業績，期內營收4.40億美元，按年跌2.2%，符預期；純利8140萬美元，按年增187.6%；經調整淨利1.26億美元，按年增15.2%，符預期的1.20億美元。微博宣布，阿里巴巴 （09988） 集團戰略發展部總裁董本洪辭任董事，周三（23日）起生效，阿里巴巴淘寶及天貓集團、阿里媽媽及閒魚的總裁劉博接任。

微博ADR（美：WB）公布業績後，盤前股價升轉跌，現跌1.7%，報13.05美元。

微博首席執行官王高飛表示，上季繼續執行有效的管道和運營策略，用戶規模保持持續健康的增長；內容生態方面，在文娛熱點等領域的流量和內容消費持續提升， 同時也加大了對重要垂直領域的投入，以恢復完整的內容生態構建；在變現方面，廣告業務按季穩步復甦，進一步支撐第二季度經營利潤率的提升。

微博次季廣告及營銷收入3.86億美元，按年持平；增值服務5456.6萬美元，按年跌15.5%。微博6月的月活躍用戶數為5.99億，按年淨增約1,700萬用戶，移動端用戶佔月活躍用戶數的95%；6月的日均活躍用戶數為2.58億，按年淨增約500萬用戶。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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【中國市場】財經「大V」吳曉波遭微博禁言　涉「炒作失業率」

【業績︱9898】微博跌3%　首季經調整淨利潤跌16%至1.1億美元　擬派特別息85美仙

記者：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 微博（美：WB） 微博－SW（09898）
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