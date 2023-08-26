【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧十三 傳說中的大吟釀

「傳說中的純米吟釀」是鍋島 純米吟釀 山田錦，當然也有「傳說中的大吟釀」，富久千代酒造大吟釀系列有很多款清酒，單是使用山田錦酒米就有35%、45%、雫取和吉川產，除了山田錦之外，還有採用其他酒米，包括：鍋島米、愛山、赤磐雄町、北雫、短稈渡船和山田穂。

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富久千代酒造早於1897年創建，不能說擁有很長的歷史，但卻擁有很多不同的成就。現任社長為飯盛直喜先生。飯盛先生於1998年把鍋島這個新的清酒品牌打造為「代表佐賀、九州的清酒」及「使用當地的米和水釀造，受到當地熱愛的清酒」。

飯盛先生憑着對清酒的熱誠，加上致力推廣令「鍋島 大吟釀」在2005年開始，連續7年獲得日本全國新酒鑒品會金賞，之後2022年及2023年也同樣獲得金賞，在2011年更獲得IWC（International Wine Challenge）日本酒Champion（總冠軍），通常大家見到IWC金賞已經認為那款清酒很厲害了，但Champion卻是更高的境界，因為只有一款酒在當年得到此榮譽！鍋島的品牌價值大幅提升，更在倫敦舉辦的世界最大比賽IWC的清酒類別中榮獲最高獎項！正因這樣的成就令酒造有足夠的底氣將清酒出口海外，讓更多的人能夠品嚐到。

鍋島 大吟釀成了鍋島的先驅及領導者，採用了特A區的山田錦，而35%精米步合釀造大吟釀是完美組合。我每次品嚐這款清酒時，腦海中都有「這真是一個完美無瑕的酒」的念頭。個人認為此酒無論在香氣還是口感方面都達到完美的平衡，雖然不是生酒，卻能感受到生酒新鮮的風味，而且果香或米的甘甜味也適量地融化在口腔中，令人能夠用舌頭慢慢品嚐！這種甜蜜的印象只有「鍋島」才有！鍋島 大吟釀可說是鍋島的代表，也是最能夠體現鍋島性格的一款清酒！甚至有人說沒喝過鍋島 大吟釀就不算喝過「鍋島」！

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富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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