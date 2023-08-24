嘉湖山莊三房劈價成交　創屋苑今年新低　呎價險守8000元

中原地產文家輝表示，受息口因素影響，準買家睇樓後普遍會觀望較長時間，嘉湖山莊交投持續緩慢，業主亦持續擴大減幅吸客。屋苑本月錄得12宗買賣成交，呎價低於1萬元有11宗，低於9000元則有6宗，平均實用呎價約8987元，按月下挫8%。

文家輝表示，嘉湖山莊景湖居4座中層A室成交，實用面積為635平方呎，三房套房間隔，外望開揚園景，開價590萬元，最近累劈至530萬元，最終進一步減至510萬沽出，實用呎價8,032元，呎價險守8,000元，創屋苑今年新低。

文家輝指，新買家為外區上車客，半年前已開始睇樓，心儀嘉湖山莊三房戶間隔實用，眼見半年間此類單位造價已由600餘萬回落至500餘萬，呎價亦相當吸引，而上述單位附帶雅致裝修，見業主肯再減價20萬元，遂即時落訂成交。原業主於2011年4月以274萬元買入單位，持貨12年，賬面獲利236萬元，單位期內升值約86%。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機