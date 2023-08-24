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嘉湖山莊三房劈價成交　創屋苑今年新低　呎價險守8000元

股樓投資 18:01 2023/08/24

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中原地產文家輝表示，受息口因素影響，準買家睇樓後普遍會觀望較長時間，嘉湖山莊交投持續緩慢，業主亦持續擴大減幅吸客。屋苑本月錄得12宗買賣成交，呎價低於1萬元有11宗，低於9000元則有6宗，平均實用呎價約8987元，按月下挫8%。

文家輝表示，嘉湖山莊景湖居4座中層A室成交，實用面積為635平方呎，三房套房間隔，外望開揚園景，開價590萬元，最近累劈至530萬元，最終進一步減至510萬沽出，實用呎價8,032元，呎價險守8,000元，創屋苑今年新低。

文家輝指，新買家為外區上車客，半年前已開始睇樓，心儀嘉湖山莊三房戶間隔實用，眼見半年間此類單位造價已由600餘萬回落至500餘萬，呎價亦相當吸引，而上述單位附帶雅致裝修，見業主肯再減價20萬元，遂即時落訂成交。原業主於2011年4月以274萬元買入單位，持貨12年，賬面獲利236萬元，單位期內升值約86%。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 嘉湖山莊 中原地產

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