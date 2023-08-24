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【欺詐短訊】「易通行」現偽冒網站 騙徒假冒收費短訊詐騙車主

理財智慧 18:01 2023/08/24

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運輸署今日（八月二十三日）呼籲市民提高警覺，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊。相關短訊附有超連結（https://u6v.cn/6nZg1T/或 https://goo.by/absG9）到偽冒網站，企圖欺騙用戶付款或騙取用戶的個人資料。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
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運輸署澄清該短訊並非由「易通行」發出，已把事件交警方跟進。運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，以及要求他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

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親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
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撰文：鄭日棱

 

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