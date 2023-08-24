【挽回用戶信心】Meta承諾保障用戶私隱　Facebook Messenger年底前將預設全程加密

Meta近年在保障客戶私隱方面，落下不少苦工。如在2019年便開始為Messenger及Instagram（IG）訊息研發全程加密、今年1月Meta行政Mark Zuckerber也宣布擴大部署預設全程加密功能。惟部署工作落後，Meta在今年底前，才可完成部署到所有用戶的Messenger私人訊息中。

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Meta表示，近日已陸續為Facebook Messenger用戶的一對一私人訊息中，加入預設全程加密（end to end encryption，E2EE）技術，惟E2EE的開發工程，比想象中還要複雜，導致計畫落後，需要到今年年底，才可完成部署到所有用戶的Messenger私訊中。

Meta產品經理Timothy Buck解釋，由於Messenger和IG私訊一開始設計都是由伺服器來管理訊息傳送及驗證，但若要加入E2EE功能，就代表伺服器不能看到用戶的訊息，也不能處理和驗證內容，所以必須重新設計系統，也要開發新方法來管理訊息。

同時，Meta也需要改寫100多項功能，如Messenger訊息中預覽YouTube影片連結，過去可由Meta伺服器處理，但由於E2EE技術，伺服器不能再處理，需要全部轉到手機上進行。但同時，Meta也不想犧牲消費者已習慣的功能，所以部署所需時間要較當初預期長。

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責任編輯：曾曉汶

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