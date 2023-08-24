【內需股】恒安管理層：產品難加價　木漿價格回落、料下半年利潤較上半年改善

▲ 【內需股】恒安管理層：上調產品價格有難度 料下半年利潤較上半年改善（黃建輝攝）

恒安 （01044） 上半年毛利率按年下跌4.2%至31%。恒安管理層指，雖然今年首季仍要消化去年第四季高價木漿成本，但木漿價格於第二季開始下跌，預期將逐步反映在下半年，帶動紙巾及集團整體毛利率有所改善，料下半年利潤也會較上半年改善。

中國經濟放緩下，許清流指，各行各業均受到影響，但集團的產品屬於必需品，相關支出佔居民收入較少，所以集團業務直接受到的影響相對較少。面對目前市況，財務總監李偉樑指，行業競爭更大，包括在紙巾、衛生巾及紙尿褲市場，集團難以在現有產品上調整價格，故會專注提升品牌力、開發新品牌，以及利用新零售推動消費者的需求。預期下半年銷售將保持上半年的動力。

另外，上半年紙尿褲業務收入按年增長5%，佔總收入的5.5%。許清流表示，雖然隨出生率下降，嬰兒紙尿褲使用量收縮，生意有單位數的下滑，不過，成人紙尿褲的生意則大幅上升，有40%的增長，隨中國邁入老齡化，對成人紙尿褲未來表現樂觀。

相關文章：

【業績│內需股】恒安半年純利倒退4%至12億人幣、息維持0.7元 料下半年毛利率將持續錄得改善

【業績│內需股】康師傅半年純利按年上升30.7%至16.38億元、不派息 方便麵毛利率升至52.8%

【維達3331】維達彈近一成 全球最大紙漿商Suzano據報有意競投 傳大股東Essity擬溢價26%沽股

記者：袁諾曦