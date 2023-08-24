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【內需股】恒安管理層：產品難加價　木漿價格回落、料下半年利潤較上半年改善

股市 17:09 2023/08/24

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【內需股】恒安管理層：上調產品價格有難度　料下半年利潤較上半年改善（黃建輝攝）

恒安 （01044） 上半年毛利率按年下跌4.2%至31%。恒安管理層指，雖然今年首季仍要消化去年第四季高價木漿成本，但木漿價格於第二季開始下跌，預期將逐步反映在下半年，帶動紙巾及集團整體毛利率有所改善，料下半年利潤也會較上半年改善。

中國經濟放緩下，許清流指，各行各業均受到影響，但集團的產品屬於必需品，相關支出佔居民收入較少，所以集團業務直接受到的影響相對較少。面對目前市況，財務總監李偉樑指，行業競爭更大，包括在紙巾、衛生巾及紙尿褲市場，集團難以在現有產品上調整價格，故會專注提升品牌力、開發新品牌，以及利用新零售推動消費者的需求。預期下半年銷售將保持上半年的動力。

另外，上半年紙尿褲業務收入按年增長5%，佔總收入的5.5%。許清流表示，雖然隨出生率下降，嬰兒紙尿褲使用量收縮，生意有單位數的下滑，不過，成人紙尿褲的生意則大幅上升，有40%的增長，隨中國邁入老齡化，對成人紙尿褲未來表現樂觀。

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記者：袁諾曦

港股 恒安國際（01044） 經濟數據表現 恒安 經濟
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