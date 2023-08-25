  • 31°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 10:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【平安系業績】平安好醫生抽上6%　半年虧損收窄47%　收入跌22%、毛利率改善

股市 09:59 2023/08/25

分享：

分享：

【平安系業績】平安好醫生半年虧損收窄47%　收入跌22%、毛利率改善

平安好醫生 （01833） 公布，今年上半年收入按年跌21.5%至22.2億元（人民幣，下同），列帳虧損按年收窄47%至2.44億元。以非國際財務報告準則計，平安好醫生半年虧損約2.49億元，按年收窄41.7%。

平安好醫生周五（25日）早市抽上6%，報18.58元。

平安好醫生期內毛利率按年提升5.6百分點至32.2%。公司歸因於期內增加高毛利率的戰略業務佔比，而目前低戰略協同性業務調整已基本完成，令期入整體收益下跌。

付費用戶較去年增5.8%　增強企業和綜合金融客、個人客量下跌

至6月底，公司過去12個月內服務的付費用戶逾4500萬戶，較去年全年表現增長5.8%。

當中，平安集團綜合金融客戶（F端）佔3800萬人，較去年全年多12%；企業客戶（B端）的用戶佔390萬人，較去年全年多32%；不屬該兩類分類（主要為個人用戶）的付費戶佔310萬人，較去年全年少45%。

以服務劃分，平安好醫生上半年醫療服務收入按年9%至10.3億元，健康服務收入按年跌30%至11.9億元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【碧桂園2007】碧桂園挫逾2%　中國平安資產管理上周五減持碧桂園1409萬股　過去一年共狠沽2.62億股

【互聯網醫療】平安健康：業務轉型已見成效　冀提前達收支平衡

【業績｜互聯網醫療】平安健康升近8%　CFO：削低毛利業務改善收入結構　去年虧損收窄6成（第二版）

編輯：麥德銘

港股 業績公布 平安好醫生（01833）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒指跌逾200點萬八關爭持　美團網易績後齊挫逾6%　新奧能源插17%（不斷更新）

下一篇文章

【美國大選】特朗普就干預大選投案　怒目拍下疑犯相　兩年來首重返Twitter
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升109點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升109點　美團ADR高港2%（不斷更新）
【內房危機】房企以樓代交管理費　涉36物業找清2040萬人幣
【內房危機】房企以樓代交管理費　涉36物業找清2040萬人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款