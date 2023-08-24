▲ 【平安系業績】平安好醫生半年虧損收窄47% 收入跌22%、毛利率改善

平安好醫生 （01833） 公布，今年上半年收入按年跌21.5%至22.2億元（人民幣，下同），列帳虧損按年收窄47%至2.44億元。以非國際財務報告準則計，平安好醫生半年虧損約2.49億元，按年收窄41.7%。

平安好醫生期內毛利率按年提升5.6百分點至32.2%。公司歸因於期內增加高毛利率的戰略業務佔比，而目前低戰略協同性業務調整已基本完成，令期入整體收益下跌。

付費用戶較去年增5.8% 增強企業和綜合金融客、個人客量下跌

至6月底，公司過去12個月內服務的付費用戶逾4500萬戶，較去年全年表現增長5.8%。

當中，平安集團綜合金融客戶（F端）佔3800萬人，較去年全年多12%；企業客戶（B端）的用戶佔390萬人，較去年全年多32%；不屬該兩類分類（主要為個人用戶）的付費戶佔310萬人，較去年全年少45%。

以服務劃分，平安好醫生上半年醫療服務收入按年9%至10.3億元，健康服務收入按年跌30%至11.9億元。

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編輯：麥德銘