【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】瑞典CRAFT跑鞋專攻中長距離 Nordlite Ultra越野跑鞋為香港山野而設

繼續介紹不同品牌的跑鞋,瑞典品牌 CRAFT 為瑞典皇家飛行員功能內衣起家,之後立足於越野跑及路跑界,已有46年的歷史,主攻歐美,而在2020開拓亞洲市場。最近有幸試到新推出的越野跑鞋Nordlite Ultra,這對鞋聲稱能同時適用於公路與山徑,十分適合集公路、草地、泥路及沙石等路況於一身的香港郊野,所以特別帶到大帽山的綜合路段試試。當天早上先落大雨,下午才出太陽,相信亦能測試到這雙鞋能否應付不同的天氣路面。

▲ 率先試著灰色CRAFT Nordlite Ultra越野跑鞋。

由於Nordlite Ultra鞋底較厚,在上山路段一直都頗舒服,踏上不同的凹凸路面亦如履平地。鞋底坑紋較一般跑山鞋淺,在較濕滑的路面上需要集中多一點精神,但作為越野跑及路跑兩用鞋,在石屎路段就自然能發揮其長處,在大帽山最高點下山衝落連姐茶水亭路段,完全釋放Nordlite Ultra的速度,跑快一點感覺爽透。事實上,香港山徑有不少馬路或水泥樓梯梯級,Nordlite Ultra厚底跑山鞋的確能夠應付有關路面,發揮出應有能力,鞋底的抓地性能力亦能夠應付一般郊遊徑路況。

▲ Nordlite Ultra越野跑鞋鞋底較厚,但坑紋則較淺。(圖片來源:CRAFT)

▲ 適合不同的路況,包括沙石路面。(圖片來源:CRAFT)

Nordlite Ultra為一雙全能型跑鞋,UK 8號尺碼重量約300克左右,鞋底較一般山鞋厚,前後掌落差6毫米(前掌34毫米,後跟40毫米),中底採用透過高溫與高壓下製成的全掌泡棉CR Foam,生產過程中產生微細氣孔和氮增強輕巧度及回彈力,令泡棉的緩震及回彈力較傳統物料高三倍,而且泡棉百分百由可持續環保物料製成,無添加任何化學成份,減少對環境的影響。

▲ 上山舒服無難度。

Nordlite Ultra採用Ortholite 鞋墊,進一步提升回彈力,更具透氣、防臭、防霉和吸汗特性。配有橡膠外底,最大特點是與中底連接位置設有細孔,當跑步踏地時,中底有舒壓空間,抓地力強的性能不單適合石屎路,也應付到部分天然路況與濕滑路面。

▲ 大帽山落斜感覺不錯。

Nordlite Ultra鞋面為一體式的工程網布,透氣度高、設計簡約和柔軟輕巧。前掌比不少跑鞋闊,前掌和腳趾兩側都不會受到壓迫。 綜合以上設計,Nordlite Ultra的確適合香港濕熱夏季穿著,一鞋穿梭公路與郊野。

CRAFT跑鞋核心概念是希望能夠提升跑手運動表現, 因此所有鞋款都體現了出色的抓地能力,其貼合腳型設計和能量反饋強的中底技術,特別針對中長遠距離而設,從公司其中一個理念:”Every Craft product is designed for the long run”(所有Craft的產品都是專為長跑而設計)可見一斑。

CRAFT近年凝聚多年心血與科技研發衝擊專業跑鞋市場,讓跑手在任何配速下,皆能游刃有餘,更在國 際權威運動測試網站 GearJunkie 的嚴謹測試之下,獲得 2022 最佳全面性跑鞋殊榮,這個新晉的優質跑鞋品牌,大家要留意了。

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

