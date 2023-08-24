【業績｜23】東亞：內房相關貸款佔比降至8.8%、碧桂園佔0.02%　料下半年貸款需求續弱

▲ 東亞：內房相關貸款佔比降至8.8%、碧桂園佔0.02% 料下半年貸款需求續弱

內房市場仍陷困境，東亞銀行 （00023） 風險總監陳淑佩在中期業績會透露，東亞現時與内房相關貸款比例，已較2021年削減近一半至8.8%，預計未來會維持約8%，而集團對碧桂園 （02007） 的貸款僅佔總貸款額0.02%，影響非常有限。

東亞上半年減值撥備按年增加17%至25億元，當中約85%涉及内房。聯席行政總裁李民橋指，雖然預期信貸損失（ECL）按年再升16.7%，但按半年比較已跌34%，對財務的影響已於去年反映。

他續稱，東亞在處理涉及内房相關貸款時非常小心，近年已陸續削減風險敞口，整體方向以壓縮為主，但重申不會「一刀切」完全不做內房業務，「部分國資背景的房企近期銷售仍然強勁」。

「雖然現時房地產市況低迷，銷售情況亦未如理想，惟相信當局有能力和空間恢復市場信心。」

本港樓市料平穩發展

至於本港樓市，李民橋指，近日有發展商以低價策略銷售新盤，令相關需求有所釋放，料樓市未來發展會較為平穩，前景維持樂觀法。因此，該行會積極發展按揭市場，因可以與其他保險產品產生協同效應。

東亞上半年貸款需求續受壓，李民橋解釋，受累中美息差倒掛，部分客戶轉向在境内貸款，加上該行的放貸政策轉趨謹慎和保守，料下半年需求貸款增長停滯，甚至有跌幅，認為須待經濟出現明顯復甦訊號，貸款需求才會慢慢回升。

李民橋：盈利表現若佳 將派更多股息

東亞淨息差由1.42%擴闊至2.03%，令淨利息收入按年升近38%。李民橋指，未來盡力保持淨息差穩定，料全年淨利息收入「非常好」。東亞中期息大增1.25倍至36仙，他指若盈利表現良好，不排除多派股息回饋股東。

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記者：伍鍵文