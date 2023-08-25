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【藍籌業績｜9999】網易ADR失100美元關　管理層：終止部分授權遊戲撐上半年毛利率　中期純利升56%、惟收入升近4%遜預估

股市 06:28 2023/08/25

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【業績｜9999】網易上半年淨利潤升56%　收入升近4%遜預估

網易 （09999） 第2季淨收入爲240億元（人民幣，下同），按年增加3.7%，遜預估的247.8億元，季度淨利潤按年升55.8%至82.5億元。整體經調整淨利潤90.2億元，按年升66.7%，勝預期。網易管理層解釋，上半年終止部分授權遊戲，以及自研遊戲表現非常強勁，支撑毛利率向上。

網易業績未及預期，ADR股價（美：NTES）曾跌5.7%，低見96.75美元，收市跌4%，收報98.59美元，折合相當於港股154.6港元，較港股周四收市價164.64元，低水6.1%。

自家遊戲帶動毛利率增長

問及毛利率趨勢，網易首席財務官楊昭烜表示，網易正優先將研發資源投放到自主開發遊戲，因為相對授權遊戲，這將產生更高毛利率，隨着網易在6月份推出多款新遊戲，相信由自家遊戲所帶動毛利率增長具可持續性。

市場關注網易海外遊戲收入貢獻，楊昭烜表示，自去年末季《蛋仔派對》內地表現強勁，令海外遊戲佔比略為下降至單位數，楊昭烜預計，下半年內地手遊收入增速會快於海外部分。另外，丁磊透露，上季在日本東京成立新遊戲工作室Pincool，今月則在美國德洲成立新遊戲工作室T-Minus Zero Entertainment。

《代號︰無限大》嘗試結合AI技術

對於如何利用人工智能（AI）提高收入及用戶互動，網易首席執行官兼董事丁磊稱，人工智能以兩種方式對業務產生影響，首先是大大提高研發效率，例如可在圖形設計納入AI技術；其次是改變遊戲設計，基於AI構建整體世界觀，從而給用戶帶來親歷其境的開放世界體驗，加強玩家粘性和參與度。

網易近日披露將推出新遊戲《代號︰無限大》，丁磊稱，該遊戲會嘗試結合大數據生成、AI等技術，完善開放世界體驗，有更多消息會悉時公布。上月網易將武俠冒險類遊戲《永劫無間》轉為免費遊戲，丁磊稱，此舉是希望促使更多用戶參與其中，近期遊戲活躍用戶和收入大幅向上，認為這是正確的決定。

網易遊戲收入未及預期

期內，遊戲及相關增值服務淨收入爲188億元，按年增加3.6%，遜預估的195.3億元，其毛利率爲 67.4%，較上一季度和去年同期分別爲66.7%和 64.9%，即提升0.7個百分點及2.5個百分點。

有道淨收入爲12億元，按年增加26.2%。雲音樂淨收入爲19億元，按年減少11.1%。創新及其他業務淨收入爲21億元，按年增加9.9%。

網易表示，於6月推出了多款熱門新遊戲，繼續拓寬遊戲品類並增强了國際影響力。《逆水寒》手遊上線後登上中國 iOS 暢銷榜和下載榜榜首。 《巔峰極速》上線後不久即登上中國 iOS 暢銷榜第三。《超凡先鋒》上線後不久即登上中國 iOS 下載榜第二。《哈利波特：魔法覺醒》全球上線，遍及日本、北美和歐洲等地。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，旗艦遊戲如《夢幻西遊》系列，一直備受玩家的推崇，同時也推出了《蛋仔派對》等新遊戲，進一步擴展了集團在休閑遊戲領域的影響力。

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編輯：姚卓然

網易－S（09999） 美股 港股 丁磊 遊戲 網易（美：NTES） 電玩手遊
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