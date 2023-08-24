【業績｜9999】網易上半年淨利潤升56%　收入升近4%遜預估　ADR跌5%

▲ 【業績｜9999】網易上半年淨利潤升56% 收入升近4%遜預估

網易 （09999） 第2季淨收入爲240億元（人民幣，下同），按年增加3.7%，遜預估的247.8億元，季度淨利潤按年升55.8%至82.5億元。以非公認會計準則計，網易第二季歸屬於公司股東的持續經營淨利潤爲90.2億元，按年升66.7%。

網易業績未及預期，ADR股價（美：NTES）早市跌5%，暫報97.41美元，折合相當於港股152.92元，較港股周四收市價164.6元，低水7%。

網易遊戲收入未及預期

期內，遊戲及相關增值服務淨收入爲188億元，按年增加3.6%，遜預估的195.3億元，其毛利率爲 67.4%，較上一季度和去年同期分別爲66.7%和 64.9%，即提升0.7個百分點及2.5個百分點。

有道淨收入爲12億元，按年增加26.2%。雲音樂淨收入爲19億元，按年減少11.1%。創新及其他業務淨收入爲21億元，按年增加9.9%。

網易表示，於6月推出了多款熱門新遊戲，繼續拓寬遊戲品類並增强了國際影響力。《逆水寒》手遊上線後登上中國 iOS 暢銷榜和下載榜榜首。 《巔峰極速》上線後不久即登上中國 iOS 暢銷榜第三。《超凡先鋒》上線後不久即登上中國 iOS 下載榜第二。《哈利波特：魔法覺醒》全球上線，遍及日本、北美和歐洲等地。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，旗艦遊戲如《夢幻西遊》系列，一直備受玩家的推崇，同時也推出了《蛋仔派對》等新遊戲，進一步擴展了集團在休閑遊戲領域的影響力。

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編輯：姚卓然